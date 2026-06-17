خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی_ همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز دهه نخست عزاداری سید و سالار شهیدان، هیئت‌های مذهبی استان البرز نیز همچون سال‌های گذشته آماده میزبانی از هزاران عزادار حسینی شده‌اند؛ هیئت‌هایی که برخی از آنها به دلیل وسعت فضا، امکانات مناسب و سابقه فعالیت، در زمره مجالس شاخص استان قرار گرفته‌اند.

فعالان و خادمان عرصه هیئت‌های مذهبی معتقدند اگرچه برخی هیئت‌های بزرگ کشور در شهرهایی همچون تهران و مشهد شناخته شده‌اند، اما استان البرز نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و هر ساله مجالس پرشوری را در نقاط مختلف استان برگزار می‌کند.

حصارک کرج کانون چند هیئت پرمخاطب کرج

منطقه حصارک یکی از مهم‌ترین کانون‌های برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم به شمار می‌رود. در این محدوده، حسینیه مرحوم طالبی و مجالس برگزار شده توسط فرزندان آن مرحوم از جمله محافل شناخته شده عزاداری محسوب می‌شود.

همچنین هیئت انصار رزمندگان اسلام از دیگر مجالس پرمخاطب کرج است که به دلیل دسترسی مناسب و امکانات پارک خودرو، هر ساله میزبان جمعیت قابل توجهی از عزاداران حسینی است.

هیئت فاطمیون نیز در منطقه حصارک و خیابان شهید رجایی از دیگر هیئت‌های فعال و شناخته شده استان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توانسته است مخاطبان زیادی را جذب کند.

مساجد و هیئت‌هایی با امکانات گسترده

برخی هیئت‌های مذهبی استان البرز در سال جاری با توجه به شرایط خاص کشور، فضاهای وسیع‌تری را برای برگزاری مراسم آماده کرده‌اند.

مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در حصارک یکی از این مجموعه‌ها است که علاوه بر فضای مناسب برگزاری مراسم، از امکانات جانبی و پارکینگ مطلوب برای عزاداران برخوردار است.

در چهارراه گلزار کرج نیز هیئت خاتم‌الانبیا (ص) از جمله هیئت‌های شناخته شده‌ای است که در ایام محرم میزبان جمع زیادی از شهروندان خواهد بود.

نظرآباد و آیین ویژه عصر عاشورا

در شهرستان نظرآباد نیز مراسم‌های مذهبی متعددی برگزار می‌شود که در میان آنها آیین عصر عاشورای سید جمال‌الدین از شهرت ویژه‌ای برخوردار است.

این مراسم هر ساله در عصر روز عاشورا با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های عزاداری غرب استان البرز تبدیل شده است.

علاوه بر این، مسجد امام زین‌العابدین (ع) در نظرآباد نیز در طول شب‌های محرم میزبان مراسم عزاداری و سوگواری اهل‌بیت (ع) است.

امامزاده محمد (ع) و هیئت‌های فعال فردیس

امامزاده محمد (ع) کرج نیز از جمله مراکز مهم برگزاری مراسم مذهبی در استان البرز محسوب می‌شود که همه ساله در دهه نخست محرم شاهد حضور گسترده عزاداران حسینی است.

در شهرستان فردیس نیز هیئت‌های مذهبی فعالی مشغول برگزاری مراسم عزاداری هستند. برخی از این مجموعه‌ها علاوه بر برخورداری از حسینیه‌های وسیع، امکانات مناسبی از جمله فضای پارک خودرو را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرده‌اند که همین موضوع موجب استقبال بیشتر مردم از این مجالس شده است.

ظرفیت گسترده هیئت‌های مذهبی در البرز

اگرچه بسیاری از هیئت‌های شاخص کشور در شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد شناخته شده‌اند، اما بررسی فعالیت‌های مذهبی استان البرز نشان می‌دهد این استان نیز با برخورداری از هیئت‌های باسابقه، حسینیه‌های بزرگ و فضاهای مناسب برگزاری مراسم، ظرفیت قابل توجهی در میزبانی از عزاداران حسینی دارد؛ ظرفیتی که هر سال در دهه نخست محرم جلوه‌ای ویژه از شور و شعور حسینی را در شهرهای مختلف استان به نمایش می‌گذارد.