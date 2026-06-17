رسالت دستگاه قضایی تحقق صلح اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در آیین عزاداری ماه محرم که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، با بیان اینکه فلسفه آفرینش انسان، عبادت خداوند است، اظهار داشت: عبادت حقیقی در جامعهای میسر میشود که از ناامنی، فقر و کشمکشهای اجتماعی رهایی یافته باشد و دستگاه قضایی با کاهش منازعات و گسترش فرهنگ صلح و صفا، زمینه را برای این مهم فراهم میآورد.
وی نقش مجموعههای حاکمیتی را در ایجاد بستر مناسب برای زیست دینی و معنوی بسیار حیاتی خواند و افزود: اگر دولت با تدبیر اقتصادی، معیشت مردم را تأمین کند، قوه قضائیه با تحکیم امنیت و عدالت، صلح اجتماعی را نهادینه سازد و متولیان فرهنگی با ترویج ارزشهای دینی، ایمان را در جامعه تقویت کنند، آنگاه زمینه برای عبادت خالصانه فراهم شده و همه این نهادها در پاداش الهی آن سهیم خواهند بود.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با اشاره به ماهیت جنگهای امروز، تصریح کرد: میدان نبرد به جنگ تابآوری تبدیل شده است و هر جامعهای که در برابر تهدیدها و فشارها مقاومت بیشتری نشان دهد، پیروز این میدان خواهد بود و این تابآوری جز با عملکرد هماهنگ نهادها، تقویت باورهای دینی و عشق به اهلبیت (ع) محقق نمیشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، همدلی و همافزایی میان مجموعههای قضایی، انتظامی و اجرایی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ثمره این تعامل، شکلگیری مدینه فاضلهای نسبی و رو به رشد است که در آن حق به حقدار میرسد و زمینه برای کاهش جرائم و منکرات اجتماعی فراهم میآید.
این مسئول با واکاوی پیام عاشورا، قیام امام حسین (ع) را حرکتی برای احیای حقوق از دسترفته و رساندن حق به حقدار عنوان کرد و گفت: این هدف والا، وظیفه سنگین دستگاه قضایی را در تراز انقلاب حسینی قرار میدهد و همگان را به پاسداری از عدالت و حقیقت فرا میخواند.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آشنایی نسل جوان با افتخارات تاریخی و همچنین عبرتآموزی از خطاهای گذشته تأکید کرد و حفظ وحدت و انسجام ملی را در برابر توطئههای دشمنان نظام اسلامی، امری حیاتی برشمرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و شهدای دستگاه قضایی، از همه مسئولان و کارگزاران نظام خواست تا با خدمت صادقانه و بیوقفه، ادامهدهنده راه شهیدان و پاسدار خون مطهر آنان باشند.
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