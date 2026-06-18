نوری: جهاد سازندگی نیروی مردم را برای پیشرفت کشور سازماندهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در مراسمی در مرقد مطهر امام خمینی(ره) حضور یافته بود با گرامیداشت یاد شهدا، جهاد سازندگی را یکی از مهم‌ترین ابتکارات امام خمینی (ره) در عرصه حکمرانی دانست و افزود: این نهاد با سازماندهی و کشف ظرفیت‌های مردمی، نقش بی‌بدیلی در توسعه مناطق محروم، پشتیبانی جنگ تحمیلی و پیشرفت کشور ایفا کرد.

وی اظهار کرد: فرصت ارزشمندی فراهم شد تا در فضای معنوی حرم مطهر امام راحل حضور پیدا کنیم، با آرمان‌های ایشان تجدید بیعت داشته باشیم و از رهنمودهای یادگار امام بهره‌مند شویم.

جهاد سازندگی؛ سازماندهی نیروی مردم برای دفاع و توسعه کشور

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش تاریخی جهاد سازندگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: جهاد سازندگی فرهنگی را در کشور ایجاد کرد و اتفاقی فوق‌العاده در نظام اداری، سیاسی، اجتماعی و حکمرانی ایران رقم زد. در این نهاد، نیروی عظیم مردم به‌صورت متشکل و منسجم سازماندهی شد و امام خمینی (ره) از ظرفیت‌های مردمی برای سازندگی کشوری بهره گرفت که سال‌ها زیر سلطه طاغوت قرار داشت و به‌ویژه روستاها و مناطق محروم آن طعم محرومیت را چشیده بودند.

وی ادامه داد: جهاد سازندگی خدمات شگفت‌انگیزی در مناطق مختلف و محروم کشور ارائه کرد که بخشی از آن مربوط به دوران دفاع مقدس است. جهادگران در قالب شش قرارگاه اصلی سازماندهی شدند و مسئولیت پشتیبانی مهندسی جنگ را بر عهده گرفتند. از احداث پل خیبر گرفته تا ساخت راه‌ها، سنگرها و تأسیسات مورد نیاز جبهه‌ها، جلوه‌هایی از این تلاش‌ها بود.

نوری با اشاره به آمار حضور نیروهای جهاد در جنگ تحمیلی گفت: در این مسیر ۵۴۰ هزار نفر از نیروهای جهاد و نیروهای مردمی، عمدتاً از روستاها، به جبهه‌ها اعزام شدند. همچنین جهاد سازندگی با تقدیم سه هزار و ۳۹۷ شهید، ۱۳ هزار و ۱۶۷ جانباز از نیروهای مردمی اعزامی، هشت هزار و ۳۲۵ جانباز شاغل در جهاد و یک هزار و ۸۰ آزاده، نقش خود را در دفاع مقدس ایفا کرد.

وی افزود: یاد همه این ایثارگری‌ها را گرامی می‌داریم و امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم.

افزایش راه، برق و آب‌رسانی روستایی؛ دستاوردهای عمرانی جهاد سازندگی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به دستاوردهای عمرانی جهاد سازندگی در روستاهای کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌های آسفالته روستایی، پیش از انقلاب تقریباً هیچ عملکردی وجود نداشت اما به برکت فعالیت‌های جهاد سازندگی، ۳۸ هزار کیلومتر راه آسفالته روستایی احداث شد. کسانی که در این حوزه فعالیت دارند به خوبی می‌دانند که این اعداد تا چه اندازه بزرگ و قابل توجه است؛ آن هم در شرایطی که کشور همزمان درگیر جنگ تحمیلی بود.

وی تاکید کرد: طول راه‌های شوسه روستایی از هشت هزار کیلومتر به ۸۸ هزار کیلومتر افزایش یافت. همچنین تعداد روستاهای برخوردار از برق از چهار هزار و ۲۷۰ روستا پیش از انقلاب به ۴۱ هزار روستا رسید.

نوری ادامه داد: تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی لوله‌کشی نیز از ۵ هزار و ۶۰۰ روستا پیش از انقلاب به ۳۷ هزار روستا افزایش یافت که بخش عمده این اقدامات توسط جهاد سازندگی انجام شد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن به‌گونه‌ای تبلیغات منفی می‌کند که گویی هیچ اتفاقی در کشور رخ نداده است، در حالی که دستاوردهای بزرگی پس از انقلاب حاصل شده که پیش از آن سابقه‌ای نداشت. امروز ایران در حوزه فناوری هسته‌ای جزو ۱۸ کشور برتر جهان است، در حوزه نظامی و موشکی در میان ۱۴ کشور برتر قرار دارد و در تولید علم نیز رتبه ۱۷ جهان را در اختیار دارد؛ در حالی که پیش از انقلاب رتبه کشور ۳۹ بود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این دستاوردها به برکت رهبری امام راحل و استمرار این مسیر تحت هدایت رهبر معظم انقلاب به دست آمده است.

رشد ۴۳۵ درصدی تولیدات کشاورزی و جهش بهره‌وری پس از انقلاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای بخش کشاورزی پرداخت و گفت: مجموع تولیدات کشاورزی کشور شامل محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۸ میلیون تن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۹ میلیون تن رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود ۴۳۵ درصدی است.

نوری افزود: این رشد در شرایطی حاصل شده که همه ما نسبت به محدودیت منابع آبی کشور آگاهی داریم و میزان آب در دسترس کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی ادامه داد: متوسط عملکرد تولیدات زراعی از ۲.۷ تن در هکتار پیش از انقلاب به ۶.۸ تن در هکتار رسیده است که حاصل ارتقای بهره‌وری، تحقیقات، فعالیت‌های علمی و تلاش‌های جهادی در بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات اساسی گفت: تولید گندم که در سال ۱۳۵۶ حدود چهار میلیون تن بود، اکنون در برخی سال‌ها به بیش از ۱۶ میلیون تن می‌رسد که بیانگر رشد ۳۰۰ درصدی است.

وی افزود: تولید شیر خام نیز از ۲.۶ میلیون تن به ۱۳ میلیون تن رسیده و رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که واردات محصولات لبنی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها در سال‌های پیش از انقلاب همچنان در حافظه مردم باقی مانده است.

نوری تاکید کرد: تولید گوشت مرغ نیز از ۱۶۵ هزار تن به حدود سه میلیون تن افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی مؤسسه رازی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ۷۶ محصول و فرآورده جدید به تولیدات این مؤسسه افزوده شد و مجموع محصولات آن به ۱۳۱ مورد رسید. همچنین شش واکسن از ۱۱ واکسن موجود در سبد واکسیناسیون کشور توسط این مؤسسه تولید شده که نقش مهمی در ریشه‌کنی فلج اطفال و حذف سرخک از ایران داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بخش مهمی از این دستاوردها در حوزه کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و خدمات عمرانی یادشده نیز توسط جهاد سازندگی محقق شده است.

رشد بیش از ۲۴ برابری صادرات کشاورزی پس از انقلاب

نوری در ادامه با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی در حوزه صادرات اظهار کرد: صادرات بخش کشاورزی در پایان رژیم طاغوت حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در سال گذشته به ۷.۳ میلیارد دلار رسید. این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با چالش‌ها و فشارهای متعددی مواجه بوده است.

وی افزود: اگر امکانات، خدمات و تلاش‌هایی که جهادگران در طول هشت سال دفاع مقدس در جبهه‌ها صرف پشتیبانی جنگ کردند، در مسیر سازندگی و توسعه کشور به کار گرفته می‌شد، بی‌تردید دستاوردهای شگرف‌تری برای کشور رقم می‌خورد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همه این موفقیت‌ها در حالی حاصل شده که ۵۸ نوع تحریم علیه کشور و ملت ایران اعمال شده است. با این وجود، انقلاب اسلامی به برکت هدایت‌های امام خمینی(ره) و تداوم این مسیر تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، از استحکام و پایداری برخوردار شده و توانسته مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

فرهنگ جهادی همچنان در ارکان اجرایی کشور جریان دارد

وی با اشاره به ادغام جهاد سازندگی در ساختار جدید وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگرچه جهاد سازندگی از نظر ساختار سازمانی و عنوان اداری دیگر وجود ندارد، اما فرهنگ، روحیه و نوع مدیریت جهادی همچنان در ارکان مختلف نظام اداری کشور جاری و ساری است.

نوری افزود: وزارت جهاد کشاورزی همچنان عنوان مقدس «جهاد» را به یادگار از امام خمینی(ره) حفظ کرده و تلاش می‌کند در عمل نیز بر همان مبانی و ارزش‌ها حرکت کند.

رئیس‌جمهور با الگوی مدیریت جهادی، دو سال پرچالش را مدیریت کرد

وی تصریح کرد: رئیس جمهور پزشکیان نیز با تکیه بر همین فرهنگ و شیوه مدیریتی توانستند دو سال پرالتهاب و پرچالش کشور را مدیریت کنند. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، کشور با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه بود و در یک سال، دو جنگ تحمیلی و همچنین رویدادهای گوناگون داخلی و بین‌المللی را پشت سر گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، همه امور جاری کشور به شکل منظم و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تدابیر و پیش‌بینی‌های انجام شده اداره شد و خدمات دولت بدون وقفه ادامه یافت.

تأمین امنیت غذایی در دوران جنگ بدون کوچک‌ترین اختلال

نوری با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط بحرانی گفت: حوزه تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در زمان بحران بیش از هر حوزه دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر بخواهم عملکرد جهادگران وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان، کشاورزان، روستاییان، عشایر و فعالان زنجیره امنیت غذایی کشور را به طور خلاصه توصیف کنم، همین بس که بگویم در طول ۴۰ روز جنگ، دشمنان و معاندان حتی نتوانستند یک مورد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را به عنوان نقطه ضعف مطرح کنند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هیچ محل ایراد و اشکالی وجود نداشت که بتوانند بر آن دست بگذارند. البته این موفقیت با تلاش فراوان و تحمل سختی‌های بسیار از سوی تولیدکنندگان و فعالان این بخش به دست آمد، اما در سطح جامعه هیچ نشانه‌ای از شرایط جنگی یا کمبود در حوزه امنیت غذایی احساس نشد.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن در هفته‌های ابتدایی جنگ، برهم زدن وضعیت امنیت غذایی کشور بود، اما این هدف محقق نشد و تولیدکنندگان و فعالان این عرصه توانستند افتخار بزرگی برای کشور رقم بزنند.

نوری در پایان با تأکید بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی به مردم گفت: امیدواریم در جوار مرقد مطهر امام خمینی(ره) بار دیگر با آرمان‌های امام و شهدا تجدید پیمان کنیم و ادامه‌دهنده راه آنان و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب باشیم.

وی افزود: خدمت به مردم، روستاییان، عشایر و فعالان حوزه امنیت غذایی کشور وظیفه‌ای است که با تمام توان آن را دنبال خواهیم کرد و در این مسیر ثابت‌قدم خواهیم ماند.