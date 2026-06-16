ضرورت تشکیل اتاق فکر و موفقیت در توسعه پایدار کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری امروز سهشنبه در نشست تبیین و جاریسازی سیاستهای ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب گفت: برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، باید سازوکاری هماهنگ میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط شکل گیرد.
وی افزود: امروز لازم است با جمعآوری و تحلیل دقیق دادهها، مسیر حرکت بخش کشاورزی مشخص شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، کشاورزی را بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: این بخش با برخورداری از حدود ۴.۵ میلیون بهرهبردار، سهم ۲۵ درصدی در اشتغال کشور دارد و بازدهی آن نیز حدود سه برابر بخش صنعت است.
وی اضافه کرد: با این حال، بخش کشاورزی با چالشهای متعددی مواجه است که بخشی از آن باید از طریق اصلاح و تکمیل قوانین و بخشی دیگر از طریق اجرای دقیق سیاستها و برنامهها برطرف شود.
عسکری اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش شد با بهرهگیری از نظرات خبرگان، کشاورزان پیشرو، اندیشمندان، محققان، مروجان و کارشناسان این حوزه، احکام جامعتری نسبت به برنامههای گذشته تدوین شود.
وی تاکید کرد: احکام مرتبط با حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامههای پنجم و ششم توسعه محدود و در مواردی ناقص بود و از این رو تلاش کردیم در برنامه هفتم پیشرفت نگاه جامعتری به این حوزهها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز سومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: نباید اجازه دهیم این برنامه نیز مانند برخی برنامههای گذشته بدون دستیابی به اهداف تعیینشده به پایان برسد.
نظر شما