  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

ضرورت تشکیل اتاق فکر و موفقیت در توسعه پایدار کشاورزی

ضرورت تشکیل اتاق فکر و موفقیت در توسعه پایدار کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار تشکیل یک اتاق فکر مشترک میان دستگاه‌های متولی در بخش کشاورزی برای تصمیم‌گیری براساس داده‌های واقعی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری امروز سه‌شنبه در نشست تبیین و جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب گفت: برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، باید سازوکاری هماهنگ میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط شکل گیرد.

وی افزود: امروز لازم است با جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌ها، مسیر حرکت بخش کشاورزی مشخص شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، کشاورزی را بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: این بخش با برخورداری از حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار، سهم ۲۵ درصدی در اشتغال کشور دارد و بازدهی آن نیز حدود سه برابر بخش صنعت است.

وی اضافه کرد: با این حال، بخش کشاورزی با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن باید از طریق اصلاح و تکمیل قوانین و بخشی دیگر از طریق اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌ها برطرف شود.

عسکری اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش شد با بهره‌گیری از نظرات خبرگان، کشاورزان پیشرو، اندیشمندان، محققان، مروجان و کارشناسان این حوزه، احکام جامع‌تری نسبت به برنامه‌های گذشته تدوین شود.

وی تاکید کرد: احکام مرتبط با حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه محدود و در مواردی ناقص بود و از این رو تلاش کردیم در برنامه هفتم پیشرفت نگاه جامع‌تری به این حوزه‌ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز سومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: نباید اجازه دهیم این برنامه نیز مانند برخی برنامه‌های گذشته بدون دستیابی به اهداف تعیین‌شده به پایان برسد.

کد مطلب 6862245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها