واکنش حماس به شهادت اسیر فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس شهادت اسیر فلسطینی عماد راجح مصطفی سرحان، ۴۸ ساله و اهل شهر حیفای اشغالی را تسلیت گفت؛ اسیری که پس از بیش از ۲۴ سال اسارت، در زندان جلبوع رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
حماس در بیانیهای تاکید کرد: شهادت این اسیر فلسطینی، جنایتی تازه در ادامه پرونده اعدام تدریجی اسرا از طریق اهمال پزشکی عمدی و شکنجه علیه اسرای زن و مرد فلسطینی است.
این جنبش درباره شدت گرفتن اقدامات سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی علیه اسرا هشدار داد و اعلام کرد محروم کردن اسرا از درمان و نگهداری آنان در شرایط سخت، بخشی از سیاستی سازمان یافته برای شکستن اراده، آزار و در نهایت حذف جسمی آنان است.
حماس تاکید کرد: این سیاستهای جنایتکارانه هرگز موفق به شکستن اراده اسرای مقاوم فلسطینی نخواهد شد.
حماس همچنین، رژیم صهیونیستی وکابینه افراطی آن و سازمان زندانهای این رژیم را مسئول کامل جان اسرای فلسطینی و پیامدهای ادامه این نقضها دانست؛ نقضهایی که جان صدها اسیر بیمار و مجروح را تهدید میکند.
حماس در پایان از ملت فلسطین خواست فعالیتهای حمایتی از اسرا را تشدید کرده و مسئله آنان را در همه میدانها زنده نگه دارند.
این جنبش همچنین از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف نقضهای فزاینده علیه اسرای فلسطینی، بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.
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