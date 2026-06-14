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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

واکنش حماس به شهادت اسیر فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی

واکنش حماس به شهادت اسیر فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی

حماس شهادت اسیر فلسطینی عماد راجح مصطفی سرحان، ۴۸ ساله به دست اشغالگران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس شهادت اسیر فلسطینی عماد راجح مصطفی سرحان، ۴۸ ساله و اهل شهر حیفای اشغالی را تسلیت گفت؛ اسیری که پس از بیش از ۲۴ سال اسارت، در زندان جلبوع رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: شهادت این اسیر فلسطینی، جنایتی تازه در ادامه پرونده اعدام تدریجی اسرا از طریق اهمال پزشکی عمدی و شکنجه علیه اسرای زن و مرد فلسطینی است.

این جنبش درباره شدت گرفتن اقدامات سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرا هشدار داد و اعلام کرد محروم کردن اسرا از درمان و نگهداری آنان در شرایط سخت، بخشی از سیاستی سازمان ‌یافته برای شکستن اراده، آزار و در نهایت حذف جسمی آنان است.

حماس تاکید کرد: این سیاست‌های جنایتکارانه هرگز موفق به شکستن اراده اسرای مقاوم فلسطینی نخواهد شد.

حماس همچنین، رژیم صهیونیستی وکابینه افراطی آن و سازمان زندان‌های این رژیم را مسئول کامل جان اسرای فلسطینی و پیامدهای ادامه این نقض‌ها دانست؛ نقض‌هایی که جان صدها اسیر بیمار و مجروح را تهدید می‌کند.

حماس در پایان از ملت فلسطین خواست فعالیت‌های حمایتی از اسرا را تشدید کرده و مسئله آنان را در همه میدان‌ها زنده نگه دارند.

این جنبش همچنین از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف نقض‌های فزاینده علیه اسرای فلسطینی، بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.

کد مطلب 6859857

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