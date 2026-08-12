یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز به طور همزمان به ده‌ها شهر، روستا و اردوگاه در مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و شماری از منازل و مراکز فلسطینی را مورد بازرسی قرار دادند.

در استان جنین، نظامیان اشغالگر به «کفر راعی»، «عربونه»، «برطعه»، «الیامون»، «السیله الحارثیه» و «دیر غزاله» یورش بردند. در جریان این حملات، شماری از کارگران فلسطینی در برطعه بازداشت شدند و «محمد زیود» در السیله الحارثیه و «نورالدین فریحات» در الیامون نیز پس از یورش به منازلشان بازداشت شدند.

در نابلس نیز نظامیان اشغالگر به مناطق شرقی شهر، محله النمساوی و منطقه جبل عجرم یورش برده و مقر جمعیت «الجیل المستقبل» را بازرسی کردند. «یاسر مرجان» نیز پس از یورش به منزلش در کفر قلیل بازداشت شد.

همزمان، عملیات گسترده نظامیان در ترمسعیا در شمال رام‌ الله ادامه یافت و یک یگان ویژه نیز وارد محله «ام الشرایط» در البیره شد. بیتونیا، تیاسیر، الظاهریه و اردوگاه العروب نیز هدف یورش قرار گرفتند.

در کنار این حملات، شهرک‌نشینان صهیونیست وارد نابلس، روستای عورتا و الخرابه در جنوب الخلیل شدند و در عورتا آیین‌های تلمودی برگزار کردند.

همزمان خبرنگار الجزیره گزارش داد نظامیان رژیم صهیونیستی یک منزل فلسطینی را در منطقه «جورة الشمعه» در جنوب بیت‌ لحم واقع در کرانه باختری تخریب کردند.