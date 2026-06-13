تشدید محدودیت ها و شکنجه زندانیان فلسطینی در عوفر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اداره زندان عوفر اقدامات سختگیرانه و تحقیرآمیزی را علیه اسرای فلسطینی در زمینه انتقال و حضور آنها برای ملاقات با وکلا وضع کرده است.

بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی در زندان عوفر در حین جابجایی در داخل زندان در معرض محدودیت‌های مداوم، فریاد و رفتارهای تحقیرآمیز قرار می‌گیرند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرا افزود که اشغالگران برای اولین بار دوربین‌های نظارتی را در داخل اتاق‌های اختصاص یافته برای ملاقات‌های قانونی در زندان عوفر نصب کرده‌اند.

این گزارش تصریح کرده که نشانه‌های خطرناکی از وخامت اوضاع سلامت اسرا در عوفر و شیوع مجدد بیماری‌های واگیردار در این زندان دیده می شود.

بر اساس اعلام این مرکز فلسطینی، اداره زندان عوفر مدت زمان ملاقات‌های قانونی را به چند دقیقه کاهش داده است که این اقدام در چارچوب سیاست محدود کردن اسرای فلسطینی انجام می شود.

این گزارش خواستار انجام تحقیقات فوری بین المللی برای مقابله با تجاوزهای صورت گرفته علیه زندانیان در داخل زندان عوفر شد.