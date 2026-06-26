کلکسیون شکنجه اسرای فلسطینی؛ مطالبات برای محاکمه سران صهیونیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات هولناک شکنجه و نقض‌های سازمان‌ یافته علیه اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های صهیونیستی شد.

حماس در بیانیه‌ خود اعلام کرد که روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه که هر سال در ۲۶ ژوئن از سوی نهادهای سازمان ملل گرامی داشته می‌شود، امسال در شرایطی فرا می‌رسد که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض‌های سازمان‌ یافته علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های خود ادامه می‌دهد؛ نقض‌هایی که شامل شکنجه روحی و جسمی، محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، جلوگیری از درمان، ملاقات و غذا، حبس انفرادی و تحمیل شرایط غیرانسانی بر هزاران اسیر است.

در این بیانیه آمده است در میان این اسرا، زنان، کودکان، سالمندان، پزشکان، کارکنان بخش بهداشت و کارمندان غیرنظامی نیز حضور دارند که در جریان جنگ نسل‌کشی از محل کار خود ربوده شده‌اند.

حماس تاکید کرد این روز فرصتی مهم در سطح جهانی برای افشای جنایات شکنجه‌ای است که رژیم صهیونیستی در زندان‌های خود اعمال می‌کند؛ جنایاتی که سیاستی ثابت از سوی دولت فاشیستی این رژیم علیه اسرا، بازداشت‌شدگان و افراد در بند فلسطینی است.

این جنبش افزود که این اقدامات، نقض آشکار منشورها ، قوانین، عرف‌ بین‌المللی و شرایع آسمانی است و باید از این مناسبت برای برجسته کردن رنج مستمر و دردهای فزاینده اسرا در سطوح سیاسی، حقوقی، انسانی و رسانه‌ای استفاده شود.

حماس به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه خواستار تحرک جدی و واقعی سازمان ملل، جامعه جهانی و همه نهادهای حقوقی و انسانی برای افشای جنایات شکنجه‌ای شد که دولت فاشیستی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتکب می‌شود.

این جنبش همچنین بر ضرورت فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف نقض‌ها علیه اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی و آزادی فوری آنان تاکید کرد.

حماس در ادامه خواستار اعمال فشار مؤثر بر رژیم صهیونیستی برای روشن شدن سرنوشت هزاران فلسطینی ناپدیدشده در زندان‌های این رژیم شد و بر لزوم فراهم شدن امکان ملاقات خانواده‌ها با آنان و ورود سازمان‌های حقوقی و انسانی برای بررسی وضعیت انسانی‌شان تاکید کرد.

این جنبش همچنین خواستار تحرک همه نهادهای حقوقی و انسانی برای طرح و فعال‌سازی پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی علیه سران رژیم صهیونیستی شد که مرتکب جنایات شکنجه و دیگر جنایات علیه ملت فلسطین شده‌اند.

حماس در پایان تاکید کرد باید از فرار سران رژیم صهیونیستی از مجازات جلوگیری شود.

مرکز دفاع از اسرای فلسطینی: زندان‌های اسرائیل به صحنه دائمی شکنجه اسرا تبدیل شده است

مرکز فلسطینی دفاع از اسرای فلسطینی اعلام کرد که زندان‌های رژیم صهیونیستی به صحنه دائمی جنایت‌های شکنجه روانی و جسمی علیه اسرای فلسطینی تبدیل شده است.

این مرکز تاکید کرد رژیم اشغالگر، شکنجه در زندان‌ها را به‌ عنوان یک سیاست سازمان‌ یافته اعمال می‌کند، نه به‌ عنوان تخلفاتی فردی که نقض آشکار منشورها و قوانین بین‌المللی است.

بر اساس این بیانیه، از سال ۱۹۶۷ تاکنون حدود ۱۵۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بر اثر شکنجه، نقض حقوق انسانی و اهمال پزشکی به شهادت رسیده‌اند. حدود ۹۰ اسیر فلسطینی نیز طی دو سال اخیرِ نسل‌کشی در غزه به شهادت رسیده‌اند

در ادامه این بیانیه آمده است اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر با ضرب‌ و شتم، تحقیر، آویزان کردن، گرسنگی‌ دادن، حبس انفرادی، محرومیت از درمان و حتی تعرضات جنسی روبه‌رو هستند.

مرکز فلسطینی دفاع از اسرا از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی خواست تحقیقات مستقلی را درباره این جنایت‌ها آغاز کنند و رژیم اشغالگر را به توقف شکنجه اسرای فلسطینی ملزم سازند.

این مرکز همچنین تاکید کرد جامعه جهانی باید جنایتکاران جنگی اسرائیلی را که در صدور دستور یا اجرای جنایت‌های شکنجه دست دارند، تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کند.