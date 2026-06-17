کتاب «عشق و دیگر هیچ» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت عیسی(ع) در یکی از سفرهای تبلیغی خود، همراه با جمعی از حواریون، به گنجی بزرگ دست می‌یابند؛ اما آنچه این روایت را ماندگار می‌کند، نه خود گنج، بلکه داستان جوانی است که برای رسیدن به عشقی والاتر، از همه دلبستگی‌های دنیایی دل می‌کند و راه عشق الهی را برمی‌گزیند.

کتاب «عشق و دیگر هیچ» به قلم محسن نعماء، بازآفرینی دلنشین و تأثیرگذار این حکایت معنوی است؛ روایتی که مخاطب را با مفهوم حقیقی عشق، ایثار و دل‌کندن از تعلقات برای رسیدن به خداوند آشنا می‌کند.

این اثر در ۳۲ صفحه تمام‌رنگی و با طراحی و تصویرگری محمدحسین صلواتیان، در قطع رقعی توسط مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت منتشر شده است. علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره‌های 66411151 و 09123882416 تماس بگیرند.