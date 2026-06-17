دستگیری کلاهبردار رسیدهای جعلی بانکی در بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی اظهار داشت: متهم با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف، رسیدهای جعلی پرداخت را تولید و با نمایش آنها به فروشندگان، اعتماد آنان را جلب می‌کرد. به این ترتیب، کالا یا خدمات مورد نظر را دریافت و بلافاصله محل را ترک می‌کرد.

وی افزود: این پرونده با اقدامات فنی پلیس فتا کشف شد و متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی معترف شد و پس از تکمیل تحقیقات و با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی، فرد دستگیر شده برای ادامه روند دادرسی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی بابلسر در پایان از شهروندان خواست تا پیش از تحویل کالا یا ارائه خدمت، از واریز قطعی وجه به حساب خود اطمینان حاصل کرده و صرفاً به نمایش رسیدهای کاغذی یا تصویری اکتفا نکنند.