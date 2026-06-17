به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش ظهر چهارشنبه درجلسه شورای اداری با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، نمایندگان استان و مدیران اجرایی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استان زنجان، گفت: استان زنجان با وسعتی بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه منابع طبیعی، کشاورزی و تولید برخوردار است.
وی افزود: از مجموع مساحت استان، یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار را اراضی ملی و حدود ۹۵۰ هزار هکتار را اراضی کشاورزی و مستثنیات تشکیل میدهد که از این میزان، حدود ۱۶۰ هزار هکتار اراضی آبی و مابقی اراضی دیم است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به پراکندگی جمعیتی استان تصریح کرد: زنجان دارای ۲۳ شهر و یکهزار و ۱۲۰ روستا است که از این تعداد، ۷۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارای دهیاری هستند.
سهم سکونتگاهها و صنایع از مساحت استان زنجان تنها ۱.۵ درصد است
بیاتمنش با بیان اینکه مجموع مساحت شهرها، روستاها، شهرکهای صنعتی و سایر محدودههای استقرار فعالیت در استان حدود ۳۵ هزار هکتار است، گفت: این میزان تنها حدود یک و نیم درصد از کل مساحت استان را شامل میشود که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای توسعه و اشتغال افزود: در کنار توسعه اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و تأمین امنیت غذایی نیز از مهمترین مسئولیتهای حاکمیتی محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به جایگاه استان در حوزه تولیدات کشاورزی اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در زنجان تولید میشود؛ رقمی که معادل تأمین غذای نزدیک به سه میلیون نفر است.
وی ادامه داد: این در حالی است که جمعیت استان حدود یک میلیون نفر است و این موضوع نشاندهنده نقش مهم زنجان در تأمین امنیت غذایی کشور است.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش مهم بخش تولید
بیاتمنش یکی از چالشهای پیش روی توسعه صنعتی استان را کمبود نیروی کار دانست و گفت: با وجود استقرار واحدهای متعدد تولیدی و صنعتی در استان، بسیاری از واحدها به دلیل کمبود نیروی انسانی با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخشی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی با حدود ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند که ضرورت برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را دوچندان میکند.
قوانین موجود مانعی برای سرمایهگذاری نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای قانونی کشور برای توسعه سرمایهگذاری گفت: در حوزه قوانین و مقررات، محدودیت جدی برای استقرار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی وجود ندارد و چارچوبهای لازم برای توسعه سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از برداشتها و تفسیرهای سلیقهای است تا فعالان اقتصادی در مسیر سرمایهگذاری با مانع مواجه نشوند.
مناطق حفاظتشده نقش مهمی در تولید و پایداری منابع آب دارند
بیاتمنش با اشاره به اهمیت مناطق حفاظتشده در حفظ منابع طبیعی و آبی استان اظهار کرد: اراضی ملی و مناطق کوهستانی علاوه بر نقش مؤثر در حفظ پوشش گیاهی و کیفیت هوا، مهمترین کانونهای تولید آب در استان محسوب میشوند.
وی افزود: مطالعات و بررسیهای انجام شده در استان نشان میدهد مناطقی که تحت حفاظت قرار دارند، از وضعیت مطلوبتری در حوزه منابع آبی برخوردار هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به منطقه حفاظتشده سرخآباد گفت: مقایسه رودخانههای واقع در محدودههای حفاظتشده با مناطق خارج از این محدودهها نشان میدهد اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت از عرصههای طبیعی تأثیر مستقیمی در افزایش پایداری منابع آب و جلوگیری از افت سفرههای زیرزمینی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق مجاور این پهنهها، به دلیل شرایط مطلوب منابع آب، حتی ارزش اراضی کشاورزی نیز افزایش یافته است.
ساماندهی پسماندهای صنعتی از اولویتهای استان زنجان است
بیاتمنش در ادامه با اشاره به موضوع پسماندهای صنعتی استان گفت: یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی زنجان، مدیریت پسماندهای صنعتی به ویژه در حوزه صنایع سرب و روی است که طی سالهای گذشته اقدامات متعددی برای ساماندهی آن انجام شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، سایت دفن مهندسیشده پسماند در منطقه سردهات ایجاد و بخش قابل توجهی از پسماندها به این محل منتقل شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: همچنین در راستای اجرای دستورات رئیسجمهور، موضوع جابهجایی شهرک تخصصی روی و تعیین تکلیف پسماندهای باقیمانده با جدیت در حال پیگیری است.
سه پهنه برای مدیریت پسماندهای صنعتی و عمومی شناسایی شد
وی با اشاره به مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: پس از انجام مطالعات تخصصی، سه نقطه مناسب برای مدیریت و دفن پسماندهای صنعتی و عمومی در استان شناسایی شده و فرآیند اخذ مجوزها و جذب سرمایهگذار برای اجرای این طرحها در حال انجام است.
بیاتمنش تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد زیرساختهای پایدار برای مدیریت اصولی پسماندها و جلوگیری از آثار زیستمحیطی ناشی از دفن غیراصولی آنها است.
وی همچنین به برنامههای استان در حوزه پسماندهای شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: مطالعات انجام شده توسط دفاتر امور شهری و روستایی منجر به شناسایی سه پهنه اصلی برای مدیریت یکپارچه پسماندهای شهری و روستایی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: یکی از این سایتها در منطقه ماهنشان پیشبینی شده و مجوزهای لازم برای آن صادر شده است.
وی با بیان اینکه روزانه حدود ۸۰۰ تن پسماند شهری و روستایی در استان تولید میشود، گفت: برای اقتصادی شدن سرمایهگذاری در حوزه بازیافت و تولید سوخت RDF، لازم است حجم قابل توجهی از پسماند در نقاط مشخص تجمیع شود.
بیاتمنش اظهار کرد: به همین منظور تجهیز دهستانها به خودروهای حمل پسماند و انتقال منظم زبالههای روستایی به مراکز تعیین شده در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای قانون هوای پاک گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون هوای پاک، کارگروه شناسایی و ساماندهی صنایع آلاینده برای نخستین بار در استان تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: در این کارگروه با حضور دستگاههای تخصصی، واحدهای آلاینده شناسایی و برنامههای اصلاح، انتقال یا ساماندهی آنها تدوین میشود.
وی تأکید کرد: رویکرد استان در این زمینه صرفاً برخورد با صنایع نیست، بلکه تلاش میشود ضمن حفظ تولید و اشتغال، مشکلات زیستمحیطی نیز به صورت اصولی برطرف شود.
دو محل برای انتقال شهرک تخصصی روی تعیین شد
بیاتمنش با اشاره به مطالعات انجام شده برای جابهجایی شهرک تخصصی روی زنجان اظهار کرد: در این راستا هفت گزینه مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دو منطقه سردهات و شهرک صنعتی انگوران به عنوان گزینههای نهایی انتخاب شدند.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی موظف شده است زیرساختهای مورد نیاز در این مناطق را فراهم کند تا فرآیند انتقال و استقرار واحدها به تدریج انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت سازمان حفاظت محیطزیست کشور گفت: رویکرد مدیریت استان، تحقق توسعه پایدار با حفظ محیطزیست، صیانت از منابع طبیعی، مدیریت علمی پسماندها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی و کارشناسی استفاده خواهد شد.
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