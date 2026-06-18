به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی که در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سخن میگفت، با بیان این مطلب، افزود: مبلغ چشمگیر خسارات مرتبط با آسیبهای ناشی از جنگ در حالی به زیاندیدگان پرداخت شد که در این بازه زمانی، تمامی تعهدات عادی و رایج در قبال بیمهگذاران نیز به طور کامل ایفا شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد صنعت بیمه در جنگ رمضان به اهمیت موضوع بهرهگیری از فناوری روز در خدماترسانی بیمهای اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش اعتماد عمومی در جامعه در گرو رفتار حرفهای و ایثارگرانه بیمهگرانی است که در عرصههای مختلف تابآوری و تقویت بنیانهای اطمینانبخش جامعه، فعالیت میکنند.
رضایی با قدردانی از حمایت نمایندگان خانه ملت از صنعت بیمه به عنوان صنعتی پشتیبان یاد کرد و گفت: خدماتی که بیمهگران در جنگهای اخیر به مردم ارائه دادند متأسفانه به شکل شایسته و قابل قبولی به جامعه، منعکس نشده که باید مسیر اطلاعرسانی را شفافتر کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی توسعه صنعت بیمه و افزایش توانگری مالی بیمهگران را در گرو کاهش مداخلهگری و فشارهای سیاسی عنوان کرد و افزود: کاهش توانگری مالی شرکتها قطعاً در روند فعالیت بیمهگری و میزان رضایتمندی مردم، مؤثر خواهد بود.
رئیس شورای عالی بیمه در پایان در همین راستا افزود: پرداخت یکجا و بیواسطه حق بیمه توسط بیمهگذاران بزرگ به شرکتها میتواند زمینه لازم را برای سرمایهگذاری مؤثر و هدفمند آنان فراهم کند.
بر اساس این گزارش پس از بیانات رئیس کل بیمه مرکزی، معاون طرح و توسعه نیز گزارش کاملی از دستاوردها و عملکرد صنعت بیمه در بحرانهای اخیر ارائه و زوایای مختلف بیمهگری در حوزه بهداشت و درمان را در حضور نمایندگان خانه ملت، تشریح کرد.
در ادامه نشست نیز مدیران عامل دو شرکت بیمه آسیا و دی با ارائه آخرین وضعیت بیمهگری در بخش سلامت، مطالبات فنی و حرفهای خود را در حوزه قانونگذاری، مطرح کردند.
این گزارش میافزاید که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان ضمن تبریک مجدد انتصاب موسی رضایی از وی به عنوان مدیری باتجربه و مردممحور و عدالتخواه یاد کرده و نکات خود را در خصوص عملکرد بیمه مرکزی و صنعت بیمه، بیان کردند.
در این نشست محورهای نظیر: اهمیت توزیع ریسک بیمههای درمان در بین تمامی شرکتهای بیمه، شیوه گزارشگیری از عوارض پرداختی بیمهگران به وزارت بهداشت، اهمیت تکریم بیمهگذاران، صیانت از اعتماد مردم، اثرگذاری صنعت بیمه در تابآوری اقتصادی، تثبیت نظام عدالت بیمهای در کشور، ایجاد سامانههای یکپارچه، طراحی بستههای بیمهای متناسب با شرایط بحران و اضطرار، راهاندازی سامانه کسب تقلب و تخلف بیمهای و نظایر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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