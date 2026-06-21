۱۲۴ همت خسارت جنگی پرداخت شد؛ تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس ویژه تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تودیع و معارفه خود که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است، و ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده بانک‌ها است اما صنعت بیمه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد دارد و فاصله صنعت بیمه کشور با استانداردها و تجربیات جهانی همچنان قابل توجه است.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در صنعت بیمه افزود: برای عبور از شرایط جدید اقتصادی، سیاسی و امنیتی و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا، صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همکاری میان تمامی ارکان خود نیاز دارد.

پرداخت ۱۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت در چهار ماه

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در دوره جنگ و پساجنگ گفت: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار فقره خسارت به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است.

رضایی افزود: در همین بازه زمانی، حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه به ارزش ۲۳۷ هزار میلیارد تومان صادر و تمدید شد که نشان‌دهنده استمرار خدمت‌رسانی صنعت بیمه حتی در دشوارترین شرایط کشور است.

وی از تلاش کارکنان و شبکه فروش شرکت‌های بیمه در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: بسیاری از همکاران صنعت بیمه در روزهای بحرانی و شرایط جنگی، برای حفظ روند خدمت‌رسانی به مردم فعالیت شبانه‌روزی داشتند.

پرداخت خسارت ۲۳ هزار خودروی آسیب‌دیده جنگ

رضایی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار داشت: از مجموع حدود ۳۰ هزار خودروی آسیب‌دیده که برآورد خسارت آنها نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان بوده است، تاکنون خسارت بیش از ۲۳ هزار خودرو پرداخت شده است.

وی همچنین از واگذاری مسئولیت ارزیابی خسارت منازل آسیب‌دیده به بیمه ایران خبر داد و گفت: فرآیند کارشناسی این واحدها به‌زودی آغاز می‌شود و پس از تأمین منابع، پرداخت خسارت‌ها انجام خواهد شد.

هدف‌گذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب نفوذ حدود ۲.۵ درصدی بیمه در سال گذشته اظهار کرد: صنعت بیمه برنامه‌های متعددی برای توسعه بیمه‌های زندگی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور طراحی کرده است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های جدید شرکت‌های بیمه و انسجام ایجادشده در صنعت، امیدواریم تا پایان سال ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد افزایش یابد.

رضایی همچنین از آماده شدن یک طرح ملی جدید در حوزه بیمه‌های زندگی خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند نقش مهمی در آینده اشتغال جوانان کشور ایفا کند و به‌زودی رونمایی خواهد شد.

نظارت هوشمند و حکمرانی داده در دستور کار بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی، توسعه نظارت هوشمند را یکی از اولویت‌های اصلی دوره جدید مدیریت این نهاد عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، حکمرانی داده، ارتقای تاب‌آوری مالی، امنیت سایبری، مدیریت بحران، حاکمیت شرکتی، توسعه بیمه دیجیتال، نوسازی نهادی و توسعه سرمایه انسانی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش رو خواهد بود.

وی تأکید کرد: نظارت هوشمند می‌تواند به افزایش پایداری مالی صنعت بیمه و ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت‌های بیمه کمک کند.

برنامه تأسیس شرکت‌های بیمه استانی

رضایی با اشاره به تمرکز فعالیت‌های بیمه‌ای در تهران گفت: بخش قابل توجهی از حق بیمه تولیدی در استان‌ها ایجاد می‌شود، اما به دلیل تمرکز دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران، بخش مهمی از ارزش افزوده این فعالیت‌ها در استان‌ها باقی نمی‌ماند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های بیمه مرکزی، فراهم کردن زمینه تأسیس شرکت‌های بیمه استانی با مشارکت فعالان اقتصادی هر استان است تا بخشی از گردش مالی و ارزش افزوده صنعت بیمه در همان مناطق حفظ شود.

آغاز اجرای شرکت بیمه خلیج فارس ویژه تنگه هرمز

رئیس کل بیمه مرکزی از آغاز فرآیند اجرایی تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس ویژه تنگه هرمز خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مرتبط وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: ایجاد این شرکت بیمه می‌تواند ظرفیت پوشش ریسک‌های بزرگ ملی را افزایش دهد و نقش مؤثرتری در حمایت از اقتصاد کشور ایفا کند.

انتقاد از تحمیل هزینه‌های خارج از صنعت بیمه

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی تصمیمات خارج از صنعت بیمه اظهار کرد: برخی هزینه‌ها و تکالیف بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به صنعت بیمه تحمیل می‌شود که نمونه آن مشکلات ناشی از سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: ضعف زیرساخت‌های فنی این سامانه به‌ویژه در دوره اختلالات اینترنتی، مشکلات متعددی را برای شبکه فروش و صدور بیمه‌نامه‌ها ایجاد کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین به افزایش هزینه‌های جانبی تحمیل‌شده به صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در شرایط تورمی فعلی و کاهش توان مالی خانوارها، مطالبات شرکت‌های بیمه در حال افزایش است و لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، آثار اقتصادی این موضوعات بر صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه در شرایط اقتصادی فعلی

رضایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای واردشده به صنعت بیمه گفت: شرکت‌های بیمه در حالی تلاش می‌کنند خسارت بیمه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کنند که همزمان با افزایش مطالبات و تعهدات مالی نیز مواجه هستند.

وی افزود: تحمیل برخی هزینه‌ها و عوارض خارج از حوزه فعالیت صنعت بیمه می‌تواند این صنعت را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند. در شرایطی که شرکت‌های بیمه برای حفظ رضایت مردم و استمرار خدمت‌رسانی تلاش می‌کنند، افزایش هزینه‌های تحمیلی می‌تواند بر عملکرد این صنعت اثرگذار باشد.

انتخاب از بدنه صنعت بیمه مسئولیت سنگینی ایجاد کرده است

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به انتخاب خود از میان مدیران و کارشناسان صنعت بیمه اظهار کرد: پذیرش این مسئولیت برای من تنها به معنای مدیریت بیمه مرکزی نیست، بلکه مسئولیتی در قبال حدود ۳۰۰ هزار فعال صنعت بیمه کشور نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ صنعت بیمه، رئیس کل بیمه مرکزی از بدنه کارشناسی و حرفه‌ای این صنعت انتخاب شده است و این موضوع مسئولیت مضاعفی را بر دوش من قرار می‌دهد.

رضایی ادامه داد: موفقیت مدیریت جدید بیمه مرکزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد به نیروهای متخصص صنعت بیمه در آینده باشد و مسیر استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای این صنعت را هموار کند.

هدف نهایی، ارائه خدمات بهتر به مردم است

رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر ضرورت همکاری تمامی فعالان صنعت بیمه گفت: همکاران و فعالان صنعت بیمه آمادگی دارند برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات صنعت بیمه در نهایت باید به افزایش رضایت مردم، تسریع در پرداخت خسارت‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.

پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان جنگ پیش از تکمیل فرآیندهای قانونی

رضایی با قدردانی از عملکرد بیمه ایران در رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خودروهای آسیب‌دیده به دلیل نوسانات قیمت، بیش از یک بار مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفتند و این موضوع حجم کار سنگینی را بر دوش کارشناسان صنعت بیمه قرار داد.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های خسارت در ۲۷ استان کشور انجام شد و کارکنان صنعت بیمه تلاش گسترده‌ای برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها داشتند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: با وجود آنکه برخی مجوزهای قانونی مورد نیاز هنوز نهایی نشده است، پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان متوقف نشده و صنعت بیمه تلاش کرده است تا خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه یابد.

وی در پایان با قدردانی از اعتماد وزیر امور اقتصادی و دارایی و دولت، ابراز امیدواری کرد که مدیریت جدید بیمه مرکزی بتواند با ارائه خدمات مؤثرتر، پاسخگوی اعتماد ایجاد شده باشد و رضایت مردم را جلب کند.