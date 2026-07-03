محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموعهای از عملیاتهای فنی، تعمیراتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز در نقاط مختلف شهرستان کرمانشاه با هدف افزایش پایداری شبکه آبرسانی، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان اجرا شده است.
وی با اشاره به اصلاح خط انتقال آب شهرک قزانچی افزود: فرسودگی این خط موجب اتلاف قابل توجه آب شده بود که با اجرای ۲۰۰ متر لولهگذاری با لوله پلیاتیلن ۱۱۰ میلیمتری، مشکل به طور کامل برطرف شد و از هدررفت بیش از ۱۰ لیتر آب در هر ثانیه جلوگیری به عمل آمد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود سختگذر بودن مسیر اجرای پروژه، عملیات به صورت شبانهروزی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد تا روند تأمین آب شرب مشترکان بدون هیچگونه اختلال ادامه یابد.
سلطانیان همچنین از شناسایی و جمعآوری دو انشعاب غیرمجاز روی این خط انتقال خبر داد و گفت: این انشعابات توسط اکیپهای مقابله با انشعابات غیرمجاز و واحد اجرائیات جمعآوری شد و اقدامات قانونی لازم نیز در این زمینه انجام گرفت.
وی در ادامه به تعمیر خط لوله فولادی ۱۵۰ میلیمتری چاه شماره ۱۱ دهپهن به سمت تصفیهخانه شهید نظری اشاره کرد و افزود: این عملیات در عمق دو متری و طی مدت دو ساعت، بدون خاموش شدن چاهها و بدون ایجاد وقفه در تأمین آب شرب شهروندان به پایان رسید.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه همچنین از رفع حادثه خط توزیع آب ۲۰۰ میلیمتری شهر هرسین خبر داد و گفت: این عملیات با نصب یک قطعه آببند فلزی، در کمتر از سه ساعت و بدون اعمال قطعی آب انجام شد و از هدررفت بیشتر آب و وارد آمدن خسارتهای احتمالی جلوگیری کرد.
سلطانیان در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی و اکیپهای مقابله با انشعابات غیرمجاز، بر ضرورت همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع آبی تنها با مشارکت عمومی و مصرف مسئولانه محقق خواهد شد.
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