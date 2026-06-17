به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان،بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه رونمایی از پروژه ساماندهی تاریخی معابر شهر صالحیه، از اجرای عملیات بهسازی بیش از ۲۵۰ هزار متر مربع از معابر شهری این شهر خبر داد و اظهار کرد: توسعه شهری زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن به صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد و بهسازی معابر از مهمترین حوزههایی است که شهروندان نتایج آن را به شکل مستقیم مشاهده میکنند.
وی افزود: اجرای عملیات بهسازی بیش از ۲۵۰ هزار متر مربع از معابر شهری و ساماندهی ۲۰۰ معبر فرسوده، پروژهای ارزشمند و کمنظیر در سطح منطقه محسوب میشود که میتواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات شهری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به رویکرد عدالتمحور این طرح عنوان کرد: توجه ویژه به محلات دارای بافت فرسوده و مناطق کمتر برخوردار از نقاط قوت پروژه ساماندهی معابر صالحیه است که در راستای تحقق عدالت شهری و توزیع متوازن خدمات اجرایی شده است.
میرجعفریان ادامه داد: بهسازی معابر علاوه بر تسهیل عبور و مرور شهروندان، موجب افزایش ایمنی، کاهش استهلاک وسایل نقلیه، بهبود دسترسی به خدمات شهری و ارتقای سیمای عمومی شهر خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای شهری خاطرنشان کرد: حجم عملیات اجرایی پیشبینی شده در این پروژه نشاندهنده نگاه جدی، برنامهمحور و آیندهنگر مدیریت شهری صالحیه به توسعه زیرساختها است و امیدواریم اجرای کامل آن به افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.
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