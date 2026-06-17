به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله تابع جماعت،بعد از ظهر چهارشنبه، در دیدار با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق اظهار کرد: عملکرد این شرکت در شرایط بحرانی و در جریان جنگ اخیر بسیار درخشان و افتخارآفرین بوده و نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی وزارت نیرو داشته است.
وی با اشاره به اهمیت استان تهران در ساختار صنعت برق کشور افزود: این استان به دلیل گستردگی جمعیت و حجم بالای مصرف، نیازمند نگاه ویژه مدیریتی و اصلاح ساختارهای سازمانی متناسب با شرایط روز است.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو تصریح کرد: این معاونت آمادگی دارد با همفکری شرکت توانیر و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار این شرکت اقدام کند تا زمینه ارتقای بهرهوری و بهبود خدماترسانی فراهم شود.
تابع جماعت همچنین حوزه فناوری اطلاعات را از محورهای مهم تحول در صنعت آب و برق عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پروژه راهاندازی «اپلیکیشن نیرو» در دست اجراست که تیرماه امسال رونمایی خواهد شد و تمامی خدمات وزارت نیرو از طریق بسترهای تحت وب ارائه میشود.
وی در ادامه بر ضرورت حمایت از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران تأکید کرد و افزود: هر اقدامی در این حوزه در برابر ایثار این عزیزان ناچیز است و باید نگاه حمایتی در سطح وزارت نیرو تقویت شود.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی پارک علم و فناوری وزارت نیرو با همکاری شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: این اقدام میتواند نقش مهمی در حل مسائل صنعت آب و برق بهویژه در حوزه مدیریت مصرف داشته باشد.
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