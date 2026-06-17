مقاتلی: تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در ماه محرم انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار کرد: تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی در ایام ماه محرم باید با جدیت پیگیری شود تا مردم و هیئت‌های مذهبی در تهیه اقلام مورد نیاز با مشکلی مواجه نشوند.

وی افزود: نظارت بر روند توزیع کالاهای مورد نیاز ماه محرم ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید با رصد مستمر بازار، از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به برخی صنوف در این ایام، بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: صنوفی که در ماه محرم بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌کنند باید به‌صورت مستمر مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند.

مقاتلی ادامه داد: در کنار برخورد با تخلفات احتمالی، لازم است از صنوف منصف و قانون‌مدار نیز تقدیر شود تا فرهنگ خدمت‌رسانی مطلوب و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در بازار تقویت شود.

وی همچنین بر افزایش نظارت بر میوه‌فروشی‌های سطح شهرستان تأکید کرد و افزود: بازرسی‌های مستمر باید به‌گونه‌ای باشد که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شده و آرامش بازار حفظ شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: هدف از نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مردم، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و افزایش رضایتمندی شهروندان است و همه دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار باید در این زمینه مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند.

مقاتلی بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی و نظارت مؤثر می‌توان شرایط مطلوبی را برای تأمین کالاهای اساسی و خدمات‌رسانی مناسب به مردم در ایام ماه محرم فراهم کرد.