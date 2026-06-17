به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با هدف بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای بازسازی و نوسازی مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده از جنگ تحمیلی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه با تمرکز بر استفاده از توان فناورانه شرکتهای دانشبنیان در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده صنعت پتروشیمی، به دنبال تسریع در روند نوسازی مجتمعها و ارتقای سطح فناوری در این صنعت راهبردی است. بر اساس مفاد این همکاری، دو طرف برای بهبود بهرهوری، افزایش ایمنی و تقویت تابآوری زیرساختهای تولیدی و یوتیلیتی مجتمعهای پتروشیمی برنامهریزی خواهند کرد.
از دیگر اهداف این همکاری میتوان به بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، بهویژه در حوزه تجهیزات و فناوریهایی که در جریان خسارات جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند، اشاره کرد. همچنین توسعه بازار و بهکارگیری محصولات شرکتهای دانشبنیان در فرآیند بازسازی و نوسازی این زیرساختها از محورهای اصلی این تفاهمنامه به شمار میرود.
بر اساس این تفاهمنامه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری متعهد شده است با تسهیل و تسریع صدور مجوز برای طرحهای مرتبط با «تولید بار اول»، زمینه اجرای سریعتر پروژههای فناورانه را فراهم کند. همچنین تسهیل در اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری برای طرحهای پیشنهادی و معرفی شرکتهای دانشبنیان به منظور بهرهمندی از انواع تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر تعهدات این معاونت در چارچوب این همکاری اعلام شده است.
حسین افشین در مراسم امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و هلدینگ خلیج فارس با موضوع «بازسازی و نوسازی مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم» که امروز با حضور محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، گفت: اگر نیروگاهی با بازده پایین داشته باشیم، امروز میتوانیم آن را با بازده بالاتر بسازیم. ممکن است به دولت بگوییم که قصد انجام یک بهسازی داریم، اما در این بهسازی مخاطب اصلی من در واقع شرکتهای دانشبنیان هستند.
وی ادامه داد: جنگ حادثه سنگینی را رقم زد. رژیم صهیونیستی و آمریکاییها در اقداماتی که علیه ایران انجام دادند، برخلاف عرف بینالملل به زیرساختهای ما حمله کردند. این اقدام هم از نظر اخلاقی و هم از نظر اصول بینالمللی خلاف بود. اگر چنین اتفاقی در نقطه دیگری از جهان رخ میداد، احتمالاً بسیاری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها اعتراض خود را اعلام میکردند، اما در این مورد شاهد سکوت بودیم.
حمله به زیرساختهای ایران و سکوت معنادار جامعه بینالمللی
افشین افزود: وقتی به مدارس ما حمله میشود، وقتی دانشگاهها و بیمارستانهای ما هدف قرار میگیرند، دیگر حمله به زیرساختها موضوع بزرگی به نظر نمیرسد. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که پس از این اتفاقات، ایران میتواند مقتدرتر از گذشته ظاهر شود.
وی بیان کرد: این شرایط میتواند یک بازار بزرگ برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کند تا توانمندیهای خود را تقویت کنند. همانطور که اشاره شد، نگاه صنایع نیز این است که ممکن است در آینده دوباره چنین اتفاقاتی رخ دهد؛ بنابراین باید این ظرفیت و توانمندی در داخل کشور تقویت شود.
جنگ؛ فرصتی برای ایجاد بازار جدید فناوری و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: میخواهم از این تریبون به شرکتهای دانشبنیان بگویم که نباید منتظر باشند تا صنایع به سراغ آنها بیایند. آنها باید خودشان ظرفیتها و توانمندیهایشان را در ارتباط با نیازهایی که بهوجود آمده شناسایی کنند.
وی افزود: ما به عنوان یک رابط تلاش میکنیم کمک کنیم تا فناوری در صنعت ارتقا پیدا کند و روند بهسازی و بازسازی بخشهایی که آسیب دیدهاند با اتکا به توان داخلی انجام شود.
شرکتهای دانشبنیان منتظر صنعت نمانند و پیشقدم در حل مسائل صنعتی شوند
افشین تأکید کرد: آنچه آینده ایران را میسازد تهدیدها و تخریبها نیست؛ بلکه دانش، اراده و توانایی دوباره برخاستن ایرانیان است. در تاریخ و تمدن ایران نیز بارها دیدهایم که ایرانیان مردمانی هستند که میتوانند خود را دوباره بسازند.
وی گفت: ایرانیان مردمانی بودهاند و خواهند بود که میتوانند از دل خاکستر دوباره قدرتمندتر برخیزند.البته این تخریبها ناراحتکننده و همراه با غصه است، اما در عین حال میتواند فرصتی ایجاد کند تا با فناوری و توان بیشتری مسیر توسعه را ادامه دهیم.
آینده ایران با دانش، اراده و توان بازسازی ایرانیان شکل میگیرد
افشین در ادامه به مفهوم «تخریب خلاق» اشاره کرد و گفت: در حوزه نوآوری اصطلاحی وجود دارد به نام تخریب خلاق. یعنی گاهی لازم است برخی ساختارهای قدیمی کنار گذاشته شوند تا نوآوری شکل بگیرد.
وی توضیح داد: برای مثال تا زمانی که مدلهای سنتی حملونقل کنار نرفتند، تاکسیهای اینترنتی شکل نگرفتند. گاهی لازم است ساختارهای قدیمی کنار گذاشته شوند تا فضا برای نوآوری فراهم شود.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: ممکن است ما نیروگاههایی با بازده ۱۰ یا ۲۰ درصد داشته باشیم که سالها فعال بودهاند و دل کندن از آنها آسان نبوده است. اما وقتی این زیرساختها از بین میروند، وابستگی ما نیز به آنها کاهش پیدا میکند و میتوانیم با فناوری پیشرفتهتر و بازده بالاتر آنها را دوباره بسازیم.
«تخریب خلاق»؛ فرصتی برای جایگزینی زیرساختهای قدیمی با فناوریهای پیشرفته
وی تأکید کرد: در این مسیر تلاش کردهایم همه ابزارهای حمایتی را بسیج کنیم. در شورای راهبری نیز مصوبهای گرفتیم که بر اساس آن، واحدهایی که آسیب دیدهاند بتوانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کنند؛ در حالی که پیش از این امکان استفاده از این ظرفیت برای آنها فراهم نبود.
افشین ادامه داد: گاهی درباره اعتبار مالیاتی صحبت میشود اما ممکن است مفهوم آن بهدرستی درک نشود. دولت مالیات را بهعنوان یک ابزار حکمرانی میبیند و تصمیم میگیرد این منابع در چه بخشهایی هزینه شود؛ بخشی برای حقوق و دستمزد، بخشی برای ساخت پارکها و بخشی برای توسعه زیرساختها.
استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای بازسازی صنایع آسیبدیده
وی توضیح داد: دولت این اختیار را به معاونت علمی داده است که اگر سرمایهگذاری در حوزه فناوری و صنعت انجام شود، بخشی از مالیات در اختیار همان بخش قرار گیرد تا برای توسعه فناوری و تولید هزینه شود.
افشین افزود: این هزینه در نهایت به تولید ثروت و فناوری منجر میشود و با افزایش ارزش افزوده، مالیات بیشتری نیز به دولت بازمیگردد. بنابراین تصور اینکه این منابع از دست دولت خارج میشود، برداشت درستی نیست.
وی گفت: در واقع دولت با اعتماد به بخشهای تخصصی اجازه میدهد بخشی از تصمیمگیریها در خارج از بدنه دولت انجام شود تا سرمایهگذاریها هدفمندتر باشد.
اعتبار مالیاتی؛ ابزاری برای افزایش تولید، اشتغال و بازگشت چندبرابری منابع به دولت
معاون علمی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: تلاش کردهایم از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان نیز در این مسیر استفاده شود؛ از جمله در حوزه تولید بار اول و فناوری بار اول که میتواند در فرآیند بازسازی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اگر شرکتهای دانشبنیان از این فرصت استفاده کنند، میتوان این دوره را مشابه دوران سازندگی دانست؛ دورهای که میتواند به ایجاد زیرساختهای قویتر و پیشرفتهای قابل توجه در کشور منجر شود.
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