مسیر تشییع رهبر شهید در قم هنوز نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به تقسیم وظایف ملی برای برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات ابلاغی، مسئولیت برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مسئولیت حوزه‌های محتوایی، فرهنگی و تبلیغاتی نیز با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار امام شهید انجام خواهد شد.



وی با بیان اینکه چارچوب فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی به‌زودی ابلاغ می‌شود، مطرح کرد: از ابتدای هفته آینده چارچوب فعالیت کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص می‌شود و استان نیز باید برنامه‌های محتوایی و فرهنگی خود را در همان چارچوب دنبال کند.



استاندار قم در ادامه به موضوع تعیین مسیر مراسم تشییع اشاره کرد و گفت: مسیر اصلی مراسم هنوز به‌طور نهایی قطعی نشده و پس از بررسی‌های امنیتی و اجرایی، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد، هرچند مسیر پیامبر اعظم(ص) در حال حاضر یکی از گزینه‌های اصلی است.



وی مردمی بودن این مراسم را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن دانست و افزود: حرکت اصلی این مراسم باید مردمی باشد و دولت وظیفه دارد زیرساخت‌ها از جمله امنیت، خدمات شهری، آب، برق و مسیرهای تردد را فراهم کند تا مردم بتوانند با آرامش در این آیین حضور پیدا کنند.



مهندس بهنام‌جو با اشاره به حضور زائران از سراسر کشور، گفت: استان‌ها باید ورود کاروان‌ها و زائران خود را به‌صورت منظم و از طریق ثبت‌نام مدیریت کنند تا برنامه‌ریزی لازم برای اسکان، تردد و خدمات‌رسانی انجام شود.



وی همچنین بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تمام دستگاه‌ها باید از هفته آینده بخش قابل توجهی از ظرفیت کاری خود را به برنامه‌ریزی برای این مراسم اختصاص دهند تا بتوانیم آیینی در شأن قم و با بازتاب ملی و جهانی برگزار کنیم.



استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور مردم، این مراسم باشکوه برگزار شود و بخشی از دین خود را نسبت به امام شهید ادا کنیم.