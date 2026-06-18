استاندار آذربایجان شرقی: جبران افت تحصیلی دوران جنگ در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، با قدردانی از اهتمام معلمان، کادر آموزشی و اولیا در تداوم مسیر تعلیم و تربیت در شرایط خاص دوران جنگ، اظهار کرد: با وجود تمامی محدودیتها، حفظ جریان آموزش از موفقیتهای برجسته دولت و دستگاه تعلیم و تربیت بود، اما اکنون باید برای آسیبهای احتمالی ناشی از این دوران، برنامهریزی ویژهای صورت گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش مجازی، اگرچه ناگزیر بود، اما در برخی مقاطع موجب کاهش کیفیت آموزشی شده است، گفت: در دوره ابتدایی به دلیل نقش محوری و بیبدیل معلم در فرآیند یادگیری، افت تحصیلی میتواند آثار ماندگاری بر جای بگذارد. بنابراین انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش برای این مقطع، برنامههای ترمیمی و جبرانی منسجم و عملیاتی تدوین و اجرا کند.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی تأکید کرد و افزود: در میدان «جنگ روایتها»، تبیین مظلومیت شهدای دانشآموز و فرهنگی کشور یکی از نقاط قوت ماست که توانست افکار عمومی جهان را نسبت به اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی حساس کند؛ لذا آموزش و پرورش باید برنامهای مشخص و اثرگذار برای زنده نگه داشتن نام این شهدا داشته باشد.
وی، غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان در فصل تابستان را از مأموریتهای کلیدی آموزش و پرورش برشمرد و تصریح کرد: اوقات فراغت فرصتی برای تفکر، خلاقیت و رشد شخصیت دانشآموزان است و باید با طراحی برنامههای جذاب و متنوع از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت اجرای دقیق «پروژه مهر» تأکید کرد و گفت: فرمانداران به عنوان رؤسای شورای آموزش و پرورش شهرستانها، مسئولیت ویژهای در آمادهسازی فضاهای آموزشی دارند و موظفند با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بسترهای لازم را برای بازگشایی مطلوب مدارس فراهم کنند.
سرمست در پایان ضمن تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای مولدسازی داراییها و حمایتهای برونسازمانی، از مسئولان آموزش و پرورش خواست سیاستهای این وزارتخانه را در جهت بازگشت کامل به آموزش حضوری در مدارس، مهدکودکها و مراکز آموزشی با جدیت پیگیری کنند.
نظر شما