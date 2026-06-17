به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه ۲۷ خردادماه با حضور در محل اجرای پروژههای استراتژیک مواصلاتی استان، آخرین وضعیت عملیات عمرانی کنارگذر ایلخچی و قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه را از نزدیک بررسی کرد. وی بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرحها برای کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی جادهای تأکید کرد.
سرمست در حاشیه بازدید از پروژه کنارگذر ایلخچی، با اشاره به اهمیت این طرح در تسهیل تردد محورهای جنوبی و شمالی استان، اظهار کرد: بر اساس تعهد پیمانکار، مسیر رفت این کمربندی در محدوده آذرشهر به تبریز تا یک ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی افزود: این پروژه یکی از اولویتهای اصلی حوزه ارتباطات جادهای استان است که نقش مؤثری در رفع گرههای ترافیکی کلانشهر تبریز ایفا میکند. استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه روند اجرای این طرح به صورت مستمر تحت نظارت بوده است، تصریح کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری و شرایط اقتصادی، تکمیل این مسیر با جدیت پیگیری شد تا شهروندان هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
سرمست با اشاره به تغییرات فنی این پروژه نسبت به طرح اولیه گفت: این کمربندی که در ابتدا با طول ۸ کیلومتر و ۴ باند طراحی شده بود، به طول ۱۲ کیلومتر و ۶ باند رفت و برگشت ارتقا یافته است که همین تغییرات در افزایش زمان اجرای پروژه نقش داشت.
قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه؛ نماد توسعه زیرساختی منطقه
استاندار آذربایجانشرقی در دومین بخش از بازدید میدانی خود، روند اجرایی قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه را بررسی کرد و از هدفگذاری برای بهرهبرداری از این قطعه ظرف ۳۰ ماه آینده خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این آزادراه برای دو استان آذربایجانشرقی و غربی، افزود: قطعه سوم این پروژه به طول ۱۷ کیلومتر در حال اجراست و به دلیل وجود دو تونل به طول حدود ۲.۲ کیلومتر، از پروژههای فنی و پیچیده محسوب میشود.
سرمست تأکید کرد: با توجه به مشارکت بخش خصوصی با مدل سرمایهگذاری ۶۰ به ۴۰، پیمانکاران موظفاند عملیات اجرایی را مطابق با برنامه زمانبندی پیش ببرند. در همین راستا، دستورات لازم برای رفع موانع اجرایی از جمله تأمین مواد ناریه مورد نیاز عملیات تونلسازی صادر شده است.
آزادراه ارومیه-تبریز به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب، نقشی کلیدی در اتصال مرکز آذربایجانغربی به شبکه سراسری کشور دارد. تکمیل این پروژه، بهویژه با توجه به عوارض طبیعی و وجود دریاچه ارومیه، گامی اساسی در جهت ارتقای دسترسیهای منطقهای و ایمنی ترددهاست.
مجموع طول این آزادراه ۱۴۲ کیلومتر است که قطعه سوم آن با داشتن تونلهای متعدد به طول مجموع ۱۲ هزار و ۲۸۵ متر، دشوارترین بخش از این مسیر ملی به شمار میرود. اکنون با توجه ویژه مسئولان استانی و قرارگیری این طرح در فهرست پروژههای اولویتدار کشور، تأمین بهموقع اعتبارات دولتی میتواند روند بهرهبرداری از این پروژه راهبردی را تسریع کرده و افق روشنی را برای توسعه ترانزیت شمالغرب کشور ترسیم کند.
شایان ذکر است استاندار آذربایجانشرقی در پایان این بازدید میدانی، با حضور در حاشیه دریاچه ارومیه، وضعیت این منطقه را نیز بررسی و با اهالی بومی به گفتگو نشست.
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