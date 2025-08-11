  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

ابتکارهای پلیس کرمانشاه در اربعین تحسین‌برانگیز است

کرمانشاه- رئیس بازرسی کل فراجا با تأکید بر اینکه اربعین میدان خدمت صادقانه به زائران امام حسین(ع) است، از طرح‌های ابتکاری پلیس کرمانشاه در مدیریت ترافیک و کاهش سوانح قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم‌بیگی بعد از ظهر دوشنبه در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه و در جمع فرماندهان حاضر در مرز خسروی اظهار کرد: ۶۰ درصد بار ترافیکی مأموریت اربعین بر دوش استان کرمانشاه است و طرح‌های خلاقانه‌ای که به ابتکار سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان اجرا شده، موجب شده هیچ‌گونه گره کور یا انسداد در مسیرهای تردد ایجاد نشود.

وی یکی از این ابتکارها را ایجاد ایستگاه‌های «خواب‌زدایی» دانست و گفت: این اقدام نوآورانه نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی به‌ویژه تصادفات منجر به فوت داشته و توانسته ایمنی سفر زائران را افزایش دهد.

به گفته رئیس بازرسی کل فراجا، در حال حاضر ۱۶ درصد کل تردد زائران اربعین از مرز خسروی انجام می‌شود و بازدیدهای میدانی نشان داده این مرز ظرفیت آن را دارد که در سال‌های آینده حتی تا ۳۰ درصد حجم تردد زائران را به خود اختصاص دهد.

سردار معصوم‌بیگی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی و مرزبانی در مأموریت اربعین گفت: بی‌تردید این عزیزان در ثواب زیارت زائران حسینی شریک هستند و دعای خیر این مسافران معنوی بدرقه راهشان خواهد بود.

