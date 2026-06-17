به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کنگو از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت عبدالرحمان جاسم برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با تساوی یک یک به پایان رسید.

ژائو نوس (۶) تنها گل پرتقال را برای شاگردان روبرتو مارتینز به ثمر رساند. یوآن ویسا(5+45) برای کنگو گلزنی کرد.

پرتغال که یکی از مدعیان صعود از این گروه محسوب می‌شود، بازی را با رویکردی تهاجمی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی سعی داشت با مالکیت توپ و حملات پرتعداد از جناحین، خط دفاعی کنگو را تحت فشار قرار دهد.

در این میان نگاه‌ها بیش از هر چیز به کریستیانو رونالدو دوخته شده بود. کاپیتان باتجربه پرتغال با حضور در ترکیب تیمش، ششمین حضور خود در ادوار جام جهانی را تجربه کرد تا رکوردی ویژه را در تاریخ این رقابت‌ها به نام خود ثبت کند. فوق‌ستاره پرتغالی در بدو ورود به زمین با استقبال و تشویق پرشور هواداران حاضر در ورزشگاه روبه‌رو شد.

برتری پرتغال سرانجام به گل منجر شد. شاگردان مارتینز که پس از دقایق ابتدایی هجومی کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفته بودند، در دقیقه ۶ به پاداش نمایش برتر خود رسیدند. ناهماهنگی در خط دفاعی کنگو فرصت مناسبی برای پرتغالی‌ها فراهم کرد و ژائو نوس با حضور به‌موقع در محوطه جریمه موفق شد دروازه حریف را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

کنگویی‌ها تلاش کردند با استفاده از ضدحملات و قدرت بدنی مهاجمان خود به دروازه پرتغال نزدیک شوند که حاصل این تلاش کرنر ثانیه‌های پایانی در 45 دقیقه نخست بود تا ویسا با ضربه سر دروازه پرتقال را باز کند.