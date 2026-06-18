تعویض های طلایی کار بوسنی را تمام کرد/ پیروزی ارزشمند برای سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی و از گروه B در ورزشگاه سوفی لس آنجلس آمریکا با قضاوت ژائو پینیرو و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود سوئیس به پایان رسید.

تساوی دو تیم در نیمه اول

تنها چند ثانیه از سوت آغاز مسابقه گذشته بود که دو تیم سعی کردند با بازی مستقیم و ارسال‌های سریع، به دروازه یکدیگر نزدیک شوند؛ موضوعی که نشان از آغاز پرانرژی این دیدار داشت.

در دقیقه ۲ بوسنی‌هرزگوین صاحب یک ضربه ایستگاهی شد و تلاش کرد با ارسال توپ به محوطه جریمه سوئیس خطر ایجاد کند اما این موقعیت نیز با ضعف در اجرای ضربه ایستگاهی از دست رفت تا دو تیم در خلق موقعیت‌های نهایی ناکام بمانند.

در دقیقه ۴ مسابقه، «گرانیت ژاکا» با یک ارسال دقیق به دنبال «دمیروویچ» بود اما مهاجم بوسنی نتوانست به توپ برسد و این موقعیت از دست رفت. در ادامه، در سوی مقابل «برهیم اومبولو» در موقعیت آفساید قرار گرفت تا نخستین حمله جدی سوئیس نیز بی‌ثمر بماند.

سوئیس در ادامه فشار خود را افزایش داد و روی حرکات «ریکاردو رودریگز» صاحب موقعیت شد. ارسال این بازیکن به داخل محوطه جریمه با اشتباه مدافعان بوسنی همراه شد و در نهایت اولین کرنر برای نماینده اروپا به دست آمد. این ضربه ایستگاهی نیز با وجود ایجاد خطر اولیه، در ادامه با دفع مدافعان بوسنی به نتیجه نرسید و دروازه‌ها همچنان بسته باقی ماندند.

در دقیقه ۶، سوئیس روی نفوذ از جناح چپ و ارسال «ریکاردو رودریگز» صاحب نخستین کرنر مسابقه شد. این کرنر و ارسال بعدی نیز هرچند خطرناک بود اما با دفع مدافعان بوسنی همراه شد.

در دقیقه ۱۰، جدی‌ترین موقعیت بازی تا آن لحظه برای سوئیس رقم خورد. «ژاکا» با یک پاس خلاقانه خط دفاع حریف را شکست و «دان ندویه» را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۱۲، آمارها نیز برتری سوئیس را نشان می‌داد؛ این تیم با دقت پاس ۹۱.۵ درصدی و مالکیت بالا، کاملاً جریان بازی را در اختیار گرفته بود، در حالی که بوسنی در فاز پاسکاری عملکرد ضعیف‌تری داشت.

در دقیقه ۱۸، باز هم حملات سوئیس از سمت چپ خطرساز شد و ارسال‌های پیاپی این تیم خط دفاع بوسنی را تحت فشار قرار داد، اما مدافعان در لحظات پایانی توپ را دور کردند.

در دقیقه ۲۴، داور مسابقه برای استراحت و نوشیدن آب بازی را متوقف کرد. تا این لحظه سوئیس با ثبت چهار شوت (یک شوت در چارچوب) تیم برتر میدان بود، اما هنوز موفق به باز کردن دروازه حریف نشده است.

در دقیقه ۳۶، یکی از جدی‌ترین حملات سوئیس در این دقایق شکل گرفت. «گرانیت ژاکا» با یک پاس دقیق دیگر خط دفاعی بوسنی را تحت فشار قرار داد و «دان ندویه» با نفوذ از جناح چپ توپ را با ارسال تند و زمینی به محوطه جریمه فرستاد، اما این توپ پس از برگشت به خود او، در نهایت با برخورد به پایش از موقعیت خارج شد و به اوت دروازه‌ای تبدیل شد.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۵۱، «دان ندویه» با یک شوت زمینی از پشت محوطه جریمه اقدام به گلزنی کرد اما ضربه او در اختیار دروازه‌بان بوسنی قرار گرفت.

در دقیقه ۵۳، حملات سوئیس شدت گرفت و بار دیگر ارسال‌ها از جناحین روی دروازه بوسنی خطرساز شد، اما عدم تمرکز در لحظات پایانی باعث شد این موقعیت‌ها از دست برود و توپ‌ها بی‌نتیجه از محوطه جریمه خارج شوند.

در دقیقه ۵۵، یکی از زیباترین صحنه‌های مسابقه رقم خورد؛ جایی که «دان ندویه» روی ارسال از جناح چپ، با یک ضربه آکروباتیک قصد باز کردن دروازه را داشت اما واکنش سریع «نیکولا واسیلی» مانع از گل شدن توپ شد.

در دقیقه ۵۹، «امار ددیچ» با خطای واضح روی بازیکن سوئیس کارت زرد دریافت کرد. در ادامه این صحنه، سوئیس ضربه ایستگاهی را کوتاه آغاز کرد اما در ایجاد موقعیت جدی ناکام ماند.

در دقیقه ۶۱، «ادین ژکو» نیز به دلیل خطا روی بازیکن حریف از سوی داور کارت زرد گرفت و بازی در این مقطع وارد فضایی فیزیکی‌تر و پرتنش‌تر شد.

در دقیقه ۶۳، دروازه‌بان بوسنی بار دیگر ناجی تیمش شد و با واکنشی عالی در نزدیکی تیر اول، شوت «برهیم اومبولو» را مهار کرد تا همچنان نتیجه بدون گل باقی بماند.

در دقیقه ۶۸، داور برای استراحت و نوشیدن آب بازی را متوقف کرد؛ در این مقطع، بوسنی‌هرزگوین برخلاف دقایق ابتدایی نیمه دوم، عملکرد بهتری از خود نشان داده بود و حتی با شوتی سنگین دروازه سوئیس را تهدید کرد که با واکنش «کوبل» همراه شد.

در دقیقه ۷۱، سوئیس با سه تعویض همزمان وارد فاز جدیدی از بازی شد و «یوهان مانزامبی»، «روبن وارگاس» و «دیجیبرل سُو» جایگزین بازیکنان قبلی شدند تا فشار هجومی تیم افزایش یابد.

تعویض طلایی سوئیس را نجات داد

در دقیقه ۷۴، این تغییرات خیلی زود نتیجه داد. ارسال دقیق از جناح راست با حضور به‌موقع «یوهان مانزامبی» همراه شد و این بازیکن ۲۰ ساله با یک ضربه والی تماشایی دروازه بوسنی را باز کرد. توپ پس از برخورد به دستان دروازه‌بان، وارد دروازه شد تا سوئیس سرانجام به گل اول مسابقه برسد.

در دقیقه ۷۷، پس از این گل، فشار سوئیس برای حفظ برتری افزایش یافت و در مقابل، بوسنی‌هرزگوین مجبور شد برای جبران نتیجه با ریسک بیشتری حمله کند. همین موضوع باعث شد بازی بازتر دنبال شود و فضای بیشتری برای حملات دو تیم شکل بگیرد.

در همین دقیقه، نکته جالبی نیز درباره گلزن سوئیس منتشر شد؛ جایی که مشخص شد «مانزامبی» تنها ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه پس از ورود به زمین و با لمس‌های محدود توپ، موفق به گلزنی شده و به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تعویضی مسابقه نام خود را مطرح کرده است.

بوسنی ۱۰ نفره شد

در دقیقه ۷۹، شرایط برای بوسنی‌هرزگوین دشوارتر شد. «طارق موهارموویچ» به دلیل خطای خطرناک در موقعیت تک‌به‌تک روی «برهیم اومبولو» با تصمیم مستقیم داور از زمین مسابقه اخراج شد تا تیم بوسنی ۱۰ نفره ادامه دهد. این خطا در حالی رخ داد که مهاجم سوئیس در آستانه ورود به محوطه جریمه قرار داشت و هیچ تماسی با توپ حاصل نشد.

سوئیس اختلاف را دو برابر کرد

در دقیقه ۸۴، سوئیس از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد و گل دوم را نیز به ثمر رساند. این بار «روبن وارگاس» که او نیز به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شده بود، با یک شوت زمینی دقیق و مهارناپذیر توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

با این گل، عملاً کار برای بوسنی‌هرزگوین تمام شد و سوئیس با مدیریت بازی در دقایق پایانی، مسیر خود را برای کسب سه امتیاز هموار کرد.

در دقیقه ۸۷، هر دو تیم دست به تغییرات همزمان زدند. از یک سو «جُووو لوکیچ» و «عامر هادژیاحمتوویچ» برای بوسنی وارد میدان شدند و جای «ایوان شونیچ» و «ارمِدین دمیروویچ» را گرفتند. در سوی دیگر نیز سوئیس با تغییرات تهاجمی، «لوسا ژاکه» و «سدریک ایتن» را به جای «سلیوان ویدمر» و «بریل امبولو» وارد زمین کرد تا ترکیب این تیم تازه‌نفس‌تر شود.

سوئیس کار بوسنی را یکسره کرد

در دقیقه ۸۹، سوئیس بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. این بار «گرانیت ژاکا» با یک پاس غیرمنتظره و هوشمندانه، دفاع بوسنی را کاملاً از هم پاشید و «روبن وارگاس» با حرکت سریع به داخل محوطه جریمه، توپ را به شکل پاس کات‌بک برای «یوهان مانزامبی» فراهم کرد. این بازیکن جوان نیز با ضربه‌ای دقیق گل سوم خود و تیمش را به ثمر رساند تا برتری سوئیس به ۳ بر صفر افزایش یابد.

این گل، درخشش فوق‌العاده «مانزامبی» را تکمیل کرد؛ بازیکنی که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و با عملکردی تأثیرگذار، نقش اصلی را در تغییر نتیجه مسابقه ایفا کرد.

بوسنی اختلاف را به دو گل کاهش داد

در دقیقه ۲+ ۹۰، بوسنی‌هرزگوین توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند. «ارمین محمیچ» در یکی از معدود حملات تیمش در دقایق پایانی توانست دروازه سوئیس را باز کند تا نتیجه ۳ بر ۱ شود. این گل هرچند تأثیری در سرنوشت بازی نداشت، اما باعث شد بوسنی از یک شکست سنگین‌تر جلوگیری کند.

سوئیس بوسنی را چهارتایی کرد

در دقیقه ۶+ ۹۰، داور مسابقه یک ضربه پنالتی به سود سوئیس اعلام کرد. در این صحنه، «امار ممیچ» با خطای شدید روی «دیجیبرل سُو» مرتکب خطای پنالتی شد و داور بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد. این تصمیم کاملاً واضح و بدون اعتراض جدی از سوی بازیکنان بوسنی همراه بود. در نهایت گرانیت ژاکا موفق شد گل چهارم سوئیس را به ثمر برساند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال قطر و کانادا از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد جمعه ۲۹ خرداد به مصاف هم می روند.