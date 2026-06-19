کانادا با ۶ گل تاریخ سازی کرد/ ثبت شکست سنگین برای قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و قطر در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه B بامداد امروز جمعه ۲۹ خرداد و از ساعت ۰۱:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه bc place ونکور و با قضاوت کریستین گارای رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۶ بر صفر به سود کانادا خاتمه یافت.

شروع طوفانی کانادا در نیمه اول

در دقیقه ۵ مسابقه، نخستین صحنه جنجالی بازی رقم خورد. «ریچی لاریا» با نفوذ به داخل محوطه جریمه قطر پس از برخورد با یکی از مدافعان این تیم روی زمین افتاد و بازیکنان و هواداران کانادا خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما داور اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۶، کانادا بار دیگر روی دروازه قطر خطرساز شد. توپ‌گیری «ریچی لاریا» در میانه میدان زمینه یک حمله سریع را فراهم کرد و در ادامه ارسال «آلیستر جانستون» پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد تا فشار میزبان ادامه پیدا کند.

در دقیقه ۸، کانادا بهترین فرصت خود را برای گلزنی از دست داد. پس از دفع اولیه کرنر، ارسال مجدد به تیر دوم رسید و «جاناتان دیوید» با یک ضربه والی دروازه قطر را تهدید کرد، اما «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر با واکنشی تماشایی و شیرجه‌ای دیدنی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در دقیقه ۹، قطر روی یک ضدحمله سریع صاحب موقعیت شد که «درک کورنلیوس» با یک خطای تاکتیکی مانع از پیشروی بازیکن حریف شد و نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد. این تصمیم داور با اعتراض هواداران کانادایی حاضر در ورزشگاه همراه شد.

در دقیقه ۱۵، بازیکنان کانادا نسبت به تصمیم داور معترض بودند؛ چرا که «همام الامین» مدافع قطر با کشیدن بازیکن حریف او را متوقف کرد اما از دریافت کارت زرد فرار کرد. با این حال کانادا در موقعیتی مناسب صاحب ضربه ایستگاهی شد.

یک دقیقه بعد، «علی احمد» پشت توپ ایستاد و ضربه ایستگاهی خطرناکی را به محوطه جریمه ارسال کرد، اما مدافعان قطر پیش از رسیدن توپ به مهاجمان کانادا موفق به دفع آن شدند.

کانادا خیلی زود از قطر پیش افتاد

سرانجام در دقیقه ۱۷، فشارهای متوالی کانادا به گل نخست مسابقه منجر شد. «آلیستر جانستون» با نفوذ از سمت راست تا نزدیکی خط عرضی پیش رفت و ارسال دقیقی را به محوطه جریمه انجام داد. «جاناتان دیوید» در موقعیتی مناسب ضربه خود را به سمت دروازه زد اما «محمود ابوندا» نتوانست توپ را به طور کامل مهار کند و در ریباند، «سایل لارین» با حضور به‌موقع توپ را وارد دروازه کرد تا کانادا با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل نخست کانادا، شاگردان «جسی مارش» همچنان تیم برتر میدان بودند و با فشار مداوم روی دروازه قطر اجازه خودنمایی به حریف را ندادند.

در دقیقه ۲۰ مسابقه، فشار کانادایی‌ها به حدی بود که «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر هنگام بازی‌سازی از عقب زمین تا آستانه از دست دادن توپ پیش رفت اما در نهایت موفق شد با واکنشی به‌موقع توپ را از منطقه خطر دور کند.

در دقیقه ۲۲، بازی برای لحظاتی متوقف شد. «بوعلام خوخی» مدافع باتجربه قطر پس از فرود نامناسب روی زمین در جریان یکی از ارسال‌های کانادا دچار مصدومیت شد و کادر پزشکی این تیم وارد زمین شدند.

در دقیقه ۲۵، همزمان با اعلام ضربه دروازه به سود قطر، داور مسابقه بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد. این تصمیم با واکنش منفی و سوت هواداران حاضر در ورزشگاه همراه شد، چرا که کانادا در آن مقطع کاملاً بر بازی مسلط بود و این توقف می‌توانست از شتاب حملات این تیم بکاهد.

گل دوم بازی برای کانادا

با آغاز دوباره مسابقه، کانادا خیلی زود به گل دوم رسید. در دقیقه ۳۰، شوت «تیجون بوکانان» پس از برخورد به مدافعان قطر در هوا معلق شد و «جاناتان دیوید» با هوشیاری بالا و یک ضربه والی تماشایی توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر شود. این نخستین گل ستاره خط حمله کانادا در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

VAR قطر را ۱۰ نفره کرد

در دقیقه ۳۲، اوضاع برای قطر دشوارتر شد. «همام الامین» در تقابل با «تیجون بوکانان» جا ماند و مهاجم کانادا را متوقف کرد. داور در ابتدا نقطه پنالتی را نشان داد و به مدافع قطر کارت زرد داد.

اما در دقیقه ۳۴ و پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، مشخص شد خطا خارج از محوطه جریمه رخ داده است. به همین دلیل تصمیم پنالتی لغو شد و ضربه آزاد برای کانادا اعلام شد. با این حال، از آنجا که «همام الامین» به عنوان آخرین مدافع مانع موقعیت مسلم گلزنی شده بود، کارت زرد او به کارت قرمز مستقیم تبدیل شد تا قطر ادامه مسابقه را ۱۰ نفره دنبال کند.

در دقیقه ۳۹ مسابقه، کانادا بار دیگر روی دروازه قطر خطرساز شد. «جاناتان دیوید» پس از یک حرکت هجومی صاحب موقعیت شوت‌زنی شد اما ضربه او پس از برخورد به مدافعان از بالای دروازه راهی کرنر شد تا اختلاف همچنان دو گل باقی بماند.

در دقیقه ۴۱، سرمربی قطر دست به یک تصمیم تاکتیکی زودهنگام زد و نخستین تعویض خود را پیش از پایان نیمه نخست انجام داد. بر این اساس، «سلطان البریک» از زمین خارج شد و «یوسف عبدالرزاق» به جای او وارد میدان شد تا قطر با توجه به ۱۰ نفره شدن، ساختار دفاعی خود را تقویت کند.

کانادا اختلاف را سه برابر کرد

در سومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه اول (۳+ ۴۵)، کانادا به گل سوم دست یافت. در این صحنه، ارسال دقیق از جناحین با ضربه سر قدرتمند «سایل لارین» همراه شد اما «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.

با این حال، دفع دروازه‌بان قطر کامل نبود و توپ مقابل پای «جاناتان دیوید» فرود آمد. مهاجم کانادا نیز از فاصله‌ای نزدیک و در مقابل دروازه خالی، توپ را وارد دروازه کرد تا دومین گل شخصی خود و سومین گل کانادا در این مسابقه به ثبت برسد.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال کانادا و قطر با تغییراتی در ترکیب دو تیم آغاز شد. در دقیقه ۴۷، کادر فنی قطر «احمد فتحی» و «محمد المانع» را به جای «ادمیلسون جونیور» و «جاسم جابر» راهی زمین کرد. در سوی مقابل نیز «مویس بومبیتو» جانشین «درک کورنلیوس» شد تا سرمربی کانادا از خطر اخراج مدافع خود که یک کارت زرد دریافت کرده بود جلوگیری کند.

در دقیقه ۴۸، همانند نیمه نخست، کانادا با رویکردی هجومی وارد زمین شد و فشار خود را روی دروازه قطر حفظ کرد. در این صحنه «اسماعیل کونه» با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه حریف را تهدید کرد اما ضربه او توسط مدافعان قطر بلوکه شد.

دو دقیقه بعد و در دقیقه ۵۰، یک رفت و برگشت در محوطه جریمه قطر فرصت مناسبی را برای «سایل لارین» فراهم کرد اما ضربه این مهاجم نیز با فداکاری مدافعان قطر راهی به دروازه پیدا نکرد.

VAR بار دیگر علیه قطر شد

در دقیقه ۵۲، تلخ‌ترین صحنه مسابقه رقم خورد. «اسماعیل کونه» در میانه میدان با خطای شدید «عاصم عمر مدیبو» مواجه شد و به شدت مصدوم شد. داور در ابتدا به بازیکن قطر کارت زرد نشان داد اما شدت مصدومیت هافبک کانادا نگرانی زیادی را در ورزشگاه ایجاد کرد.

پس از چند دقیقه توقف بازی و بررسی تصاویر توسط کمک داور ویدئویی، در دقیقه ۵۶ تصمیم داور تغییر کرد و کارت زرد «عاصم عمر مدیبو» به کارت قرمز مستقیم تبدیل شد تا قطر ۹ نفره به بازی ادامه دهد.

در ادامه، کادر پزشکی کانادا برای مداوای طولانی‌مدت «اسماعیل کونه» وارد زمین شد و این بازیکن در میان تشویق گسترده هواداران با برانکارد از زمین خارج شد. شدت آسیب‌دیدگی به حدی بود که نگرانی‌هایی درباره پایان یافتن حضور او در ادامه رقابت‌های جام جهانی ایجاد کرد.

در دقیقه ۵۸، «نیتن سلیبا» به جای اسماعیل کونه وارد زمین شد و بازی از سر گرفته شد. فضای ورزشگاه پس از این اتفاقات تا حدی تحت تأثیر مصدومیت بازیکن کانادا قرار گرفته بود.

در دقیقه ۵۹ نیز قطر دست به یک تغییر دیگر زد و «اکرم عفیف» جای خود را به «الحسین الهاشمی» داد تا تیم ۹ نفره قطر ساختار دفاعی منسجم‌تری پیدا کند.

با این تغییرات، قطر به نخستین تیم آسیایی تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک مسابقه دو بازیکن خود را با کارت قرمز از دست می‌دهد.

پس از مصدومیت شدید «اسماعیل کونه» و اخراج دومین بازیکن قطر، کانادا بار دیگر کنترل کامل بازی را در اختیار گرفت و با استفاده از برتری عددی خود، حملات گسترده‌ای را روی دروازه حریف ترتیب داد.

در دقیقه ۶۰، بازیکنان کانادا تلاش کردند از فضای ایجاد شده در زمین نهایت استفاده را ببرند. در این مقطع، شاگردان جسی مارش تنها یک گل دیگر برای صدرنشینی در گروه فاصله داشتند و با انگیزه بالایی به حملات خود ادامه دادند.

در دقیقه ۶۲، بازیکنان قطر بار دیگر مرتکب خطایی خشن شدند. «احمد فتحی» در نزدیکی محوطه جریمه با تأخیر روی «علی احمد» مرتکب خطا شد و اعتراض شدید بازیکنان کانادا را به دنبال داشت. کانادایی‌ها معتقد بودند بازیکنان قطر در دقایق اخیر برخوردهای خشنی با آنها داشته‌اند.

قطر چهارتایی شد

سرانجام در دقیقه ۶۴، کانادا به گل چهارم دست یافت. «نیتن سلیبا» که دقایقی قبل به جای اسماعیل کونه مصدوم وارد زمین شده بود، پشت یک ضربه ایستگاهی در پشت محوطه جریمه قرار گرفت و با شوتی دقیق و فنی توپ را از کنار دیوار دفاعی عبور داد. توپ پس از برخورد به تیرک وارد دروازه شد تا نتیجه ۴ بر صفر به سود کانادا شود.

این گل، نخستین گل سلیبا در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و باعث شد ورزشگاه غرق در شادی شود. کانادا با این گل بیش از پیش به نخستین پیروزی خود در تاریخ رقابت‌های جام جهانی نزدیک شد و در جدول گروه نیز به صدر صعود کرد.

در دقیقه ۷۲، سرمربی کانادا برای حفظ طراوت تیم خود دست به دو تعویض همزمان زد. «جیکوب شافلبرگ» و «تانی اولواسی» وارد زمین شدند و جای «علی احمد» و «لوک دی فوژرول» را گرفتند تا توان هجومی میزبان بیش از پیش افزایش یابد.

تنها یک دقیقه بعد و در دقیقه ۷۳، شافلبرگ در نخستین حضور خود در جریان بازی با صحنه‌ای عجیب مواجه شد. در حالی که این بازیکن به دنبال دریافت توپ بود، ضربه دفعی «پدرو میگل» از فاصله‌ای نزدیک به صورت او برخورد کرد. هرچند این برخورد برای لحظاتی نگرانی‌هایی ایجاد کرد، اما بازیکن کانادا بدون مشکل به بازی ادامه داد.

تعداد گل‌های کانادا به تعداد انگشتان یک دست رسید

در دقیقه ۷۵، فشار کانادا بار دیگر به گل منجر شد. در این صحنه، «تیجون بوکانان» با یک حرکت هجومی در محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد و توپ پس از برخورد به مدافعان به «جیکوب شافلبرگ» رسید. این بازیکن نیز با ضربه‌ای کات‌دار دروازه قطر را هدف گرفت.

هرچند به نظر می‌رسید توپ راهی بیرون زمین شود، اما «محمد المانع» مدافع قطر در تلاش برای دفع خطر دچار اشتباه شد و توپ را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا پنجمین گل کانادا به نام گل به خودی ثبت شود.

با این گل، نتیجه مسابقه ۵ بر صفر شد و شرایط برای تیم ۹ نفره قطر بیش از پیش دشوار شد. کانادا نیز با ارائه نمایشی مقتدرانه، گام بلندی به سوی صدرنشینی گروه و ثبت نخستین پیروزی خود در تاریخ رقابت‌های جام جهانی برداشت.

در دقیقه ۸۲، نگرانی دیگری برای تیم قطر به وجود آمد. «محمود ابوندا» دروازه‌بان این تیم پس از یک فرود نامتعادل روی زمین دچار آسیب‌دیدگی شد و برای دقایقی بازی متوقف شد تا کادر پزشکی وضعیت او را بررسی کند.

در دقیقه ۸۳، کانادا آخرین تغییر خود را انجام داد و «نیکو سیگور» به جای «تیجون بوکانان» که یکی از بهترین بازیکنان میدان بود، وارد زمین شد. بوکانان در طول مسابقه با دوندگی بالا و خلق چندین موقعیت خطرناک نقش مهمی در برتری پرگل تیمش ایفا کرد.

در دقیقه ۸۶، یکی از صحنه‌های جالب مسابقه رقم خورد. «محمود ابوندا» پس از بازگشت به زمین، توپ را با یک ضربه بلند دفع کرد اما ارسال او مستقیماً به «ماکسیم کرپو» دروازه‌بان کانادا رسید؛ دروازه‌بانی که به دلیل برتری مطلق تیمش، برای مدت طولانی تقریباً هیچ دخالتی در جریان بازی نداشت. این صحنه با واکنش و تشویق‌های طعنه‌آمیز هواداران حاضر در ورزشگاه همراه شد.

جاناتان دیوید هت‌تریک کرد

در دقیقه ۱+ ۹۰، «جاناتان دیوید» موفق شد هت‌تریک خود را تکمیل کند. در این صحنه، «نیتن سلیبا» در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و ضربه‌ای به سمت دروازه قطر روانه کرد. هرچند به نظر می‌رسید این حرکت یک شوت مستقیم باشد، اما «جاناتان دیوید» با کنترل فوق‌العاده توپ در مسیر آن قرار گرفت، با یک چرخش سریع مدافعان را جا گذاشت و با ضربه‌ای دقیق توپ را از کنار «محمود ابوندا» وارد دروازه کرد.

این گل سومین گل شخصی دیوید در مسابقه بود تا ستاره خط حمله کانادا نخستین هت‌تریک خود در جام جهانی را به ثبت برساند. مهاجم کانادا که پیش‌تر در دقایق ۳۰ و ۳+ ۴۵ نیز موفق به گلزنی شده بود، با این گل درخشش خود را کامل کرد و به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد.

این پیروزی نخستین برد کانادا در تاریخ رقابت‌های جام جهانی بود.همچنین کانادا تبدیل به اولین تیمی از منطقه کونکاکاف (شامل کشورهای آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب) شد که در تاریخ جام جهانی فوتبال، در یک مسابقه بیش از ۵ گل به ثمر می رساند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود سوئیسی‌ها به پایان رسید.