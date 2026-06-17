به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با نیوزیلند در شهر تیخوانا مکزیک و زیر نظر امیر قلعه نویی و دستیارانش برگزار شد. ملی پوشان کشورمان در دومین بازی مرحله گروهی خود شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و در ورزشگاه لس آنجلس آمریکا رو در روی تیم ملی بلژیک قرار می گیرد.

رسانه «APT» تصاویری از نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران منتشر کرده و با برخی از مکزیکی ها در این رابطه صحبت کرده است.

در گزارش این رسانه آمده است: در ادامه حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسیر رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش‌ها و حمایت‌های مردمی در شهر تیخوانای مکزیک همچنان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

یکی از افراد حاضر در با اشاره به نتیجه تساوی ایران در دیدار اخیر خود، اظهار داشت که این نتیجه برای تیم ایران و هوادارانش در مکزیک «موفقیت‌آمیز» بوده و باعث افزایش حمایت مردمی از این تیم شده است. وی تأکید کرد که در اطراف محل اقامت تیم، هواداران بسیاری حضور یافته و با تشویق‌های مداوم از بازیکنان ایران حمایت می‌کنند.

در بخش دیگری از این ویدئو، یکی دیگر از شهروندان مکزیکی با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران، این تیم را «قدرتمند» توصیف کرده و گفت نتیجه تساوی برابر حریف، برای بسیاری از مردم محلی قابل توجه و حتی غافلگیرکننده بوده است.

وی در ادامه از مسئولان شهر تیخوانا به دلیل میزبانی از تیم ملی ایران قدردانی کرد و افزود که مردم این شهر با روی خوش از کاروان ایران استقبال کرده‌اند و اکنون بخش قابل توجهی از ساکنان محلی، این تیم را با علاقه دنبال می‌کنند و در مسابقات از آن حمایت نشان می‌دهند.