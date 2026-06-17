توقف غیرمنتظره کریس رونالدو و دوستان مقابل کنگو!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کنگو از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت عبدالرحمان جاسم برگزار شد که این مسابقه در پایان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

ژائو نوس (۶) برای پرتغال و یوان ویسا (۵+۴۵) برای کنگو گلزنی کردند.

پرتغال بازی را هجومی آغاز کرد و از همان دقایق نخست با تکیه بر مالکیت توپ و حضور بازیکنان تکنیکی خود در خط حمله، دروازه کنگو را تحت فشار قرار داد. در این میان کریستیانو رونالدو نیز در ششمین حضور خود در ادوار جام جهانی بار دیگر در ترکیب اصلی پرتغال قرار گرفت و مورد تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت.

برتری پرتغالی‌ها خیلی زود نتیجه داد و در دقیقه ۶ ژائو نوس روی ارسال از جناح چپ و استفاده از ناهماهنگی مدافعان کنگو با ضربه سر موفق شد دروازه حریف را باز کند تا شاگردان روبرتو مارتینز با یک گل پیش بیفتند.

پس از این گل، پرتغال همچنان تیم برتر میدان بود و با پاس‌های کوتاه و بازی ترکیبی سعی در رسیدن به گل دوم داشت. نوس نیز به دلیل گلزنی و نمایش مؤثر خود بارها از سوی هواداران پرتغالی حاضر در ورزشگاه تشویق شد.

با این حال، کنگو به تدریج از فشار اولیه خارج شد و در دقایق پایانی نیمه نخست جسورانه‌تر ظاهر شد. این تیم سرانجام در وقت‌های تلف شده نیمه اول به گل تساوی رسید. در دقیقه ۵+۴۵، یوان ویسا روی کرنر ارسالی توانست با ضربه سر دروازه پرتغال را باز کند.

در نیمه دوم پرتغال بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفت و تلاش کرد با استفاده از تجربه رونالدو و خلاقیت هافبک‌های خود به گل برتری برسد. شاگردان مارتینز بارها از جناحین به سمت دروازه کنگو حمله کردند اما دفاع فشرده حریف مانع از ایجاد موقعیت‌های پرشمار شد.

مهم‌ترین اتفاق نیمه دوم در دقیقه ۵۰ رخ داد؛ جایی که پرتغال موفق شد برای بار دوم دروازه کنگو را باز کند و هواداران این تیم را به وجد بیاورد، اما کمک داور پس از بررسی صحنه، کانسلو را در موقعیت آفساید تشخیص داد تا گل مردود اعلام شود و نتیجه همچنان یک بر یک باقی بماند.

در دقایق پایانی نیز پرتغال فشار زیادی روی دروازه کنگو وارد کرد اما مقاومت بازیکنان این تیم ادامه یافت تا در نهایت مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

به این ترتیب شاگردان روبرتو مارتینز در حالی جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کردند که با وجود نمایش برتر نسبت به حریف، تنها به یک امتیاز بسنده کردند و کنگو نیز با کسب تساوی مقابل یکی از مدعیان گروه، شگفتی‌ساز شد.