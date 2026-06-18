به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال غنا و پاناما از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز پنجشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر تورنتو کانادا از گروه L رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت گلن نایبرگ برگزار شد که این بازی با پیروزی دیرهنگام غنا با یک گل همراه بود. کالب برینکی (۴+۹۰) تک گل بازی را برای غنا به ثمر رساند.

دیدار دو تیم در حالی رو به اتمام بود که کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی غنا بود و با توجه به شیوه بازی های دفاعی اش انتظاری جز یک بازی سرد و بی روح نمی رفت تا بر خلاف اکثر بازی های دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ اتفاق چندان ویژه ای برای شادی تماشاگران رقم نخورد اما بار دیگر در آخرین ثانیه های یکی از بازی‌های این جام، نتیجه با گلی که روی نفوذ برینکی به دست آمد، تغییر کرد و سه امتیاز به غنا رسید.

شایان ذکر است، کارلوس کی‌روش سرمربی ۷۳ ساله تیم ملی غنا، این بار اسم خود را در کتاب رکوردهای جام جهانی ثبت کرد. او با حضور روی نیمکت غنا در جام جهانی ۲۰۲۶، پنجمین دوره متوالی این مسابقات را به عنوان سرمربی تجربه می‌کند؛ دستاوردی که پیش از این تنها بورا میلوتینوویچ به آن رسیده بود. کی روش سه دوره را با تیم ملی ایران در جام جهانی بود. اولین دوره حضورش نیز با پرتغال در سال ۲۰۱۰ رقم خورد.