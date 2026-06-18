تساوی سوئیس و بوسنی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی و از گروه B در ورزشگاه سوفی لس آنجلس آمریکا با قضاوت ژائو پینیرو و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تنها چند ثانیه از سوت آغاز مسابقه گذشته بود که دو تیم سعی کردند با بازی مستقیم و ارسال‌های سریع، به دروازه یکدیگر نزدیک شوند؛ موضوعی که نشان از آغاز پرانرژی این دیدار داشت.

در دقیقه ۴ مسابقه، «گرانیت ژاکا» با یک ارسال دقیق به دنبال «دمیروویچ» بود اما مهاجم بوسنی نتوانست به توپ برسد و این موقعیت از دست رفت. در ادامه، در سوی مقابل «برهیم اومبولو» در موقعیت آفساید قرار گرفت تا نخستین حمله جدی سوئیس نیز بی‌ثمر بماند.

سوئیس در ادامه فشار خود را افزایش داد و روی حرکات «ریکاردو رودریگز» صاحب موقعیت شد. ارسال این بازیکن به داخل محوطه جریمه با اشتباه مدافعان بوسنی همراه شد و در نهایت اولین کرنر برای نماینده اروپا به دست آمد. این ضربه ایستگاهی نیز با وجود ایجاد خطر اولیه، در ادامه با دفع مدافعان بوسنی به نتیجه نرسید و دروازه‌ها همچنان بسته باقی ماندند.

در دقیقه ۲ نیز بوسنی‌هرزگوین صاحب یک ضربه ایستگاهی شد و تلاش کرد با ارسال توپ به محوطه جریمه سوئیس خطر ایجاد کند اما این موقعیت نیز با ضعف در اجرای ضربه ایستگاهی از دست رفت تا دو تیم در خلق موقعیت‌های نهایی ناکام بمانند.

در دقیقه ۶، سوئیس روی نفوذ از جناح چپ و ارسال «ریکاردو رودریگز» صاحب نخستین کرنر مسابقه شد. این کرنر و ارسال بعدی نیز هرچند خطرناک بود اما با دفع مدافعان بوسنی همراه شد.

در دقیقه ۱۰، جدی‌ترین موقعیت بازی تا آن لحظه برای سوئیس رقم خورد. «ژاکا» با یک پاس خلاقانه خط دفاع حریف را شکست و «دان ندویه» را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۱۲، آمارها نیز برتری سوئیس را نشان می‌داد؛ این تیم با دقت پاس ۹۱.۵ درصدی و مالکیت بالا، کاملاً جریان بازی را در اختیار گرفته بود، در حالی که بوسنی در فاز پاسکاری عملکرد ضعیف‌تری داشت.

در دقیقه ۱۸، باز هم حملات سوئیس از سمت چپ خطرساز شد و ارسال‌های پیاپی این تیم خط دفاع بوسنی را تحت فشار قرار داد، اما مدافعان در لحظات پایانی توپ را دور کردند.

در دقیقه ۲۴، داور مسابقه برای استراحت و نوشیدن آب بازی را متوقف کرد. تا این لحظه سوئیس با ثبت چهار شوت (یک شوت در چارچوب) تیم برتر میدان بود، اما هنوز موفق به باز کردن دروازه حریف نشده است.

در دقیقه ۳۶، یکی از جدی‌ترین حملات سوئیس در این دقایق شکل گرفت. «گرانیت ژاکا» با یک پاس دقیق دیگر خط دفاعی بوسنی را تحت فشار قرار داد و «دان ندویه» با نفوذ از جناح چپ توپ را با ارسال تند و زمینی به محوطه جریمه فرستاد، اما این توپ پس از برگشت به خود او، در نهایت با برخورد به پایش از موقعیت خارج شد و به اوت دروازه‌ای تبدیل شد.

در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال قطر و کانادا از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد جمعه ۲۹ خرداد به مصاف هم می روند.