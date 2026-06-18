بازگشت آفریقای جنوبی در لحظات پایانی؛ چک برد را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آفریقای جنوبی و جمهوری چک در اولین بازی دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۲۸ خرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه آتلانتا و با قضاوت توری پنسو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تنها ۵۰ ثانیه از آغاز بازی گذشته بود که «پاتریک شیک» فرصت طلایی گلزنی را از دست داد. ارسال بلند از جناح چپ به تیر دوم رسید و مهاجم باتجربه جمهوری چک در شرایطی که بدون مزاحمت مدافعان حریف صاحب موقعیت شده بود، نتوانست ضربه سر خود را به خوبی کنترل کند تا توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه آفریقای جنوبی به بیرون برود. به نظر می‌رسید شیک در لحظه آخر مسیر توپ را زیر نور ورزشگاه گم کرده باشد.

فشار بازیکنان جمهوری چک در دقایق ابتدایی ادامه پیدا کرد و این تیم با استفاده از ضربات ایستگاهی پیاپی دروازه حریف را تهدید کرد. نخستین کرنر مسابقه نیز نصیب اروپایی‌ها شد اما مدافعان آفریقای جنوبی موفق به دفع خطر شدند. در ادامه یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده از سمت چپ زمین، موقعیت دیگری برای جمهوری چک به وجود آورد و پس از دفع ناقص مدافعان، ضربه آکروباتیک «سادیلیک» با فاصله از کنار دروازه به بیرون رفت.

سریع ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶

سرانجام برتری جمهوری چک در دقیقه ششم به گل تبدیل شد. در یک حرکت تیمی زیبا، «آدام هلوژک» از سمت راست توپ را به محوطه جریمه فرستاد و «سویکا» با یک لمس هوشمندانه مدافع مستقیم خود را از جریان بازی خارج کرد تا «میخال سادیلیک» در موقعیتی مناسب قرار بگیرد. این هافبک جمهوری چک نیز با ضربه‌ای دقیق دروازه «رونون ویلیامز» را باز کرد و تیمش را یک بر صفر پیش انداخت.

این گل تاکنون سریع‌ترین گل جام جهانی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده شروع طوفانی جمهوری چک در این دیدار حساس بود.

در ادامه مسابقه نیز بازیکنان جمهوری چک با انگیزه فراوان به بازی ادامه دادند و کنترل میدان را در اختیار داشتند. با توجه به فرمت جدید مسابقات و صعود برخی تیم‌های سوم به مرحله حذفی، این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری چک با رویکردی شبیه به یک مسابقه حذفی وارد زمین شده است.

در مقابل، آفریقای جنوبی در دقایق ابتدایی نتوانست نمایش همیشگی خود را ارائه دهد و هنوز موفق نشده است راهی برای خروج از فشار سنگین حریف اروپایی پیدا کند.

تا دقیقه ۹ این مسابقه، جمهوری چک با یک گل از آفریقای جنوبی پیش است و روند بازی کاملاً به سود نماینده اروپا دنبال می‌شود.

با گذشت دقایق ابتدایی و فروکش کردن فشار جمهوری چک، بازیکنان آفریقای جنوبی رفته‌رفته بر جریان مسابقه مسلط شدند و نخستین موقعیت جدی خود را روی دروازه حریف خلق کردند.

در دقیقه ۱۳ مسابقه، «اپولیس» نخستین شوت آفریقای جنوبی را به سمت دروازه جمهوری چک روانه کرد. این ضربه از پشت محوطه جریمه زده شد و پس از برخورد به مدافعان با اختلافی اندک از کنار تیرک و تیر افقی دروازه راهی کرنر شد. هرچند آفریقای جنوبی از این ضربه کرنر نیز صاحب فرصت شد اما «مودیبا» که پنجاهمین بازی ملی خود را تجربه می‌کرد، نتوانست از موقعیت به دست آمده بهره ببرد و ضربه او با فاصله زیاد از دروازه به بیرون رفت.

سه دقیقه بعد، شاگردان آفریقای جنوبی بهترین فرصت خود برای به تساوی کشاندن بازی را از دست دادند. این تیم با یک حرکت ترکیبی از جناح چپ به سمت راست زمین، دفاع جمهوری چک را تحت فشار قرار داد و ارسال زمینی خطرناکی به مقابل دروازه رسید. در این صحنه «ماسکو» در شش قدمی دروازه صاحب موقعیت شد اما نتوانست ضربه خود را در چارچوب قرار دهد تا توپ به بیرون برود. هرچند این فرصت از دست رفت اما نشانه‌ای از بهبود عملکرد آفریقای جنوبی در جریان بازی بود.

از دقیقه ۲۰ به بعد، آفریقای جنوبی کنترل بیشتری بر توپ و میدان پیدا کرد و با در اختیار گرفتن مالکیت، آهنگ مسابقه را به سود خود تغییر داد. با این حال، ساختار منظم و فشرده خط دفاعی جمهوری چک اجازه خلق موقعیت‌های خطرناک را به حریف نمی‌داد و بازیکنان این تیم با تمرکز بالا از برتری خود محافظت کردند.

در دقیقه ۲۳ بازی برای وقفه نوشیدن آب متوقف شد. این تصمیم که در مسابقات جام جهانی به یک رویه ثابت تبدیل شده، با واکنش منفی بخشی از هواداران حاضر در ورزشگاه همراه شد؛ موضوعی که با توجه به بسته بودن سقف ورزشگاه و فعال بودن سیستم تهویه، مورد انتقاد برخی تماشاگران قرار گرفت. با این حال این وقفه فرصت مناسبی برای کادرهای فنی دو تیم بود تا نکات تاکتیکی لازم را به بازیکنان منتقل کنند.

در ادامه نیمه نخست، بیشتر نبردها در میانه میدان دنبال شد و دو دروازه‌بان نقش چندانی در جریان بازی نداشتند. در دقیقه ۳۳ نیز نخستین کارت زرد مسابقه از سوی داور به «تبوهو موکوئنا» هافبک آفریقای جنوبی نشان داده شد. این بازیکن به دلیل خطای دیرهنگام روی «چرِف» در مرکز زمین جریمه شد.

این دومین اخطار موکوئنا در رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شود و او به همین دلیل دیدار پایانی مرحله گروهی تیمش مقابل کره جنوبی را از دست خواهد داد.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی در حالی آغاز شد که نماینده اروپا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شده بود و آفریقای جنوبی برای جبران نتیجه به دنبال ارائه نمایشی هجومی‌تر در ۴۵ دقیقه پایانی بود.

با آغاز نیمه دوم، آفریقای جنوبی یک تغییر در ترکیب خود ایجاد کرد و «موفوکنگ» جوان و آینده‌دار را به جای «آدامز» به میدان فرستاد تا توان تهاجمی این تیم افزایش یابد.

با این حال، شروع نیمه دوم بار دیگر با برتری جمهوری چک همراه بود. در دقیقه ۴۸ «پاتریک شیک» با یک حرکت هوشمندانه و عبور از توپ، زمینه حمله‌ای خطرناک از سمت چپ را فراهم کرد. در ادامه توپ به «میخال سادیلک» رسید اما ضربه این بازیکن پیش از رسیدن به دروازه توسط مدافعان آفریقای جنوبی مهار شد.

فشار حملات جمهوری چک ادامه یافت و لحظاتی بعد «چرِف» با شوتی سنگین از راه دور دروازه آفریقای جنوبی را تهدید کرد اما «رونون ویلیامز» با واکنشی مناسب توپ را به کرنر فرستاد. در ادامه همین صحنه، شیک روی ارسال کرنر با ضربه سر از فاصله نزدیک صاحب موقعیت شد اما دروازه‌بان آفریقای جنوبی بار دیگر با مهار توپ مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد.

در دقیقه ۵۲، گلزن مسابقه نقش مهمی در خط دفاعی نیز ایفا کرد. سادیلک با حضوری به‌موقع مسیر حرکت «مودای» را در سمت راست محوطه جریمه بست و اجازه نداد مهاجم آفریقای جنوبی در موقعیت خطرناک قرار گیرد. در ادامه ضدحمله جمهوری چک نیز می‌توانست به گل دوم منجر شود اما ارسال خطرناک این تیم با دخالت به‌موقع و تکل دیدنی «موکوئنا» دفع شد.

جمهوری چک در همین دقایق از روی یک ضربه کرنر دیگر صاحب فرصت شد اما ضربه سر «کرایچی» با اختلاف از بالای دروازه راهی بیرون شد.

در دقیقه ۵۹ نیز دو تیم موقعیت‌هایی نصفه و نیمه روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند. سادیلک بار دیگر در محوطه جریمه صاحب توپ شد اما شوت او توسط مدافعان آفریقای جنوبی بلوکه شد تا همچنان اختلاف دو تیم تنها یک گل باقی بماند.

در سوی مقابل، آفریقای جنوبی نیز نشان داد که همچنان برای بازگشت به بازی امیدوار است. «مودیبا» با یک ارسال-شوت خطرناک از جناح چپ دروازه جمهوری چک را تهدید کرد اما توپ بدون برخورد به بازیکنی از مقابل دروازه عبور کرد و راهی بیرون زمین شد.

در دقیقه ۶۴ مسابقه، «مودائو» که در طول بازی چندین بار با مصدومیت‌های جزئی مواجه شده بود، بار دیگر روی برخورد با «آدام هلوژک» نقش بر زمین شد. هرچند داور مسابقه این صحنه را عمدی تشخیص نداد اما بازی برای دقایقی متوقف شد تا این بازیکن تحت مداوا قرار گیرد.

دو دقیقه بعد، جمهوری چک نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد. «لادیسلاو کرایچی» با خطا روی «ماسکو» مانع از ضدحمله آفریقای جنوبی شد و از داور کارت زرد گرفت. آفریقای جنوبی از این ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب بهره‌مند شد اما همانند دفعات قبل ترجیح داد به جای ارسال مستقیم به محوطه جریمه، بازی را کوتاه آغاز کند که این تصمیم ثمری برای این تیم نداشت. در همین دقایق نیز توپ مسابقه دچار مشکل شد و داور مجبور به تعویض آن شد.

در ادامه، دو سرمربی برای تغییر روند بازی دست به تعویض‌های متعددی زدند. «ماکگوپا» به جای «رینرز» وارد ترکیب آفریقای جنوبی شد و در سوی مقابل نیز «لوکاش پرووود» و «توماش سوچک» جای «آدام هلوژک» و «میخال سادیلک» گلزن مسابقه را گرفتند.

وقفه نوشیدن آب در دقیقه ۷۲ نیز همانند نیمه نخست با اعتراض و سوت هواداران حاضر در ورزشگاه همراه شد، اما این فرصت به دو تیم اجازه داد آخرین نکات تاکتیکی را برای دقایق سرنوشت‌ساز پایانی مرور کنند.

پس از ازسرگیری بازی، آفریقای جنوبی حملات خود را افزایش داد. در دقیقه ۷۴، «اپولیس» با نفوذ از سمت چپ محوطه جریمه توپ خطرناکی را به مقابل دروازه ارسال کرد که مدافعان جمهوری چک با دشواری موفق به دفع آن شدند. لحظاتی بعد نیز «موکوئنا» از جناح مقابل سانتری دقیق انجام داد اما ضربه سر «ماکگوپا» قدرت لازم را نداشت و به راحتی در اختیار «ماتیاس کووار» قرار گرفت.

پنالتی ناجی آفریقای جنوبی شد

فشار آفریقای جنوبی سرانجام در دقیقه ۸۱ نتیجه داد. در یکی از حملات این تیم، «ماسکو» در محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ به دست «پاول شولتس» بازیکن تعویضی جمهوری چک برخورد کرد. «توری پنسو» داور مسابقه بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد تا بهترین فرصت برای بازگشت آفریقای جنوبی فراهم شود.

سه دقیقه بعد، «تبوهو موکوئنا» پشت توپ قرار گرفت و با خونسردی کامل ضربه پنالتی را با پای راست به گوشه سمت چپ دروازه فرستاد. در حالی که کووار مسیر دیگری را انتخاب کرده بود، توپ به تور دروازه چسبید تا بازی در دقیقه ۸۴ با نتیجه یک بر یک مساوی شود.

پس از این گل، هواداران آفریقای جنوبی در ورزشگاه به شدت به تشویق تیم خود پرداختند و بازیکنان این تیم نیز با روحیه‌ای مضاعف به دنبال ثبت یک بازگشت تاریخی در دقایق باقی‌مانده مسابقه هستند.

در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند و امتیازها را تقسیم کردند. این نخستین امتیاز هر دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ بود تا اندک شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه دارند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های مکزیک و کره جنوبی ساعت ۰۴:۳۰ صبح جمعه ۲۹ خرداد به مصاف هم می روند.