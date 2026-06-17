انتقاد از لوکاکو در آستانه بازی با ایران؛ به درد تیم ملی نمی خوری!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و در ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم ملی بلژیک قرار می گیرد. هر دو تیم بازی های ابتدایی خود در این دوره از مسابقات را با نتیجه تساوی پشت سر گذاشتند و به کسب سه امتیاز این بازی نیاز دارند.

«والنتین دریسن» روزنامه‌نگار سرشناس هلندی در اظهاراتی تند، به مقایسه‌ای جنجالی میان ممفیس دیپای و روملو لوکاکو پرداخته و از عملکرد هر دو مهاجم انتقاد کرده است.

دریسن در پادکست «Kick-Off» متعلق به روزنامه De Telegraaf با اشاره به دیدار اخیر تیم ملی هلند مقابل ژاپن (تساوی ۲ بر ۲)، گفت که برخی تحلیل‌ها در رسانه‌های بلژیکی پس از این مسابقه، انتقادات شدیدی نسبت به دیپای مطرح کرده‌اند. به گفته او، «فیلیپ یوس» کارشناس فوتبال بلژیک عملکرد دیپای را در سطح ملی زیر سوال برده و حتی گفته است که در صورت استفاده از او، تیم با یک بازیکن کمتر بازی می‌کند.

این اظهارات واکنش دریسن را به دنبال داشته است. او در این پادکست با لحنی کنایه‌آمیز گفت که برخی انتقادات بلژیکی‌ها نسبت به دیپای با واکنش‌های جدی در هلند همراه شده است.

دریسن همچنین با انتقاد از وضعیت بدنی روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک، اظهار داشت که این بازیکن دیگر توانایی لازم برای همراهی تیم ملی در سطح بالا را ندارد. وی مدعی شد که لوکاکو در جریان بازی‌ها به سختی در زمین حرکت می‌کند و عملاً تأثیرگذاری سابق را ندارد.

این روزنامه‌نگار هلندی در ادامه با مقایسه مستقیم دو بازیکن گفت: لوکاکو در واقع هم‌سطح ممفیس دیپای است؛ آن‌ها تقریباً به یک اندازه عملکرد ضعیفی دارند.