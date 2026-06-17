به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در پارس‌آباد اظهار کرد: هدف‌گذاری استان اردبیل در حوزه انرژی خورشیدی ۲۲۰ مگاوات است و با روند فعلی، این هدف طی یک سال آینده محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه با آغاز عملیات اجرایی این پروژه، میزان نیروگاه‌های خورشیدی در مرحله اجرا در استان به ۱۳۰ مگاوات رسیده است، افزود: ۵۰ مگاوات دیگر نیز در مرحله اخذ تسهیلات و ۴۰ مگاوات در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به همکاری شرکت ساتبا در پیشبرد این طرح‌ها، ادامه داد: پروژه حاضر نیز با همکاری این سازمان و برق منطقه‌ای آذربایجان وارد فاز اجرایی شده است.

امامی یگانه تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا از ظرفیت صنایع، نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس که از اولویت‌های استان به شمار می‌رود و همچنین تجهیز ساختمان‌های اداری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شود.

وی بیان کرد: تاکنون ۷۳ ساختمان اداری در استان اردبیل به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و این روند به‌صورت تدریجی افزایش خواهد یافت.