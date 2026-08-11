کشف ۸۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان

سردار رضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرزبانان استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، طی پنج ماه گذشته با تشدید اقدامات کنترلی، اجرای گشت‌های هدفمند و پایش مستمر نوار مرزی، موفق به شناسایی و توقیف ۱۰۲ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین حامل کالای قاچاق در سطح حوزه استحفاظی استان شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانان در بازرسی از خودروهای توقیفی موفق شدند، انواع کالا قاچاق شامل ۶۲ تن و ۷۷۰ کیلوگرم آرد، ۱۷ هزار ۷۰۰ نخ مواد دخانی(سیگار)، هزار و ۲۱ بطری مواد نوشیدنی غیر مجاز، ۱۳ میلیون ۴۳۶ هزار و ۲۶۲ عدد انواع داروی غیرمجاز،و مقدار ۴۱۶ هزار ۹۲ لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به دستگیری ۳۶۰ قاچاقچی در این رابطه، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده بالغ بر ۸۳۰ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال برآورد شده است.

️سردار شجاعی در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و سوخت خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، به صورت شبانه‌روزی از مرزهای کشور حراست کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق که امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.