به گزارش خبرنگار مهر، نشست قطبی پیشگیری از تخلفات اداری با حضور نصرتالله امرایی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش لرستان، اعضای این هیئت و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزههای حراست، بازرسی و امور اداری شهرستانهای سلسله و دلفان و منطقه کاکاوند، روز سه شنبهه در آموزش و پرورش شهرستان سلسله برگزار شد.
تأکید بر آموزش و آگاهیبخشی
امرایی در این نشست با تشریح برخی از مصادیق تخلفات اداری و فرآیند رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات اداری با آموزش، آگاهیبخشی و تبیین مستمر قوانین و مقررات قابل پیشگیری است و مدیران و کارکنان باید پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، نسبت به ضوابط قانونی و حدود اختیارات خود آگاهی و اطمینان کافی داشته باشند.
وی افزود: رعایت فرآیندهای قانونی، توجه به حقوق کارکنان و اربابرجوع و ثبت و مستندسازی دقیق تصمیمات و اقدامات، از الزامات اساسی سلامت اداری محسوب میشود و در مواردی که ابهام قانونی وجود دارد، مدیران و کارکنان باید از ظرفیت کارشناسان و مشاورههای تخصصی و قانونی استفاده کنند.
قانونمداری در اجرای پروژه مهر
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش لرستان همچنین با اشاره به اهمیت پروژه مهر و ضرورت آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، بر برنامهریزی دقیق و اجرای بهموقع امور تأکید کرد.
وی گفت: سازماندهی نیروی انسانی، ساماندهی امور آموزشی و پرورشی، توزیع کتب درسی و آمادهسازی مدارس باید با رعایت کامل قوانین، مقررات و مسئولیتهای قانونی دستگاه انجام شود تا فرآیند آغاز سال تحصیلی بدون ایجاد مشکل و با کمترین چالش اجرایی دنبال شود.
پاسخگویی به مسائل و دغدغههای اداری
در ادامه این نشست، مدیران و کارشناسان حاضر مسائل، پرسشها و دغدغههای مرتبط با حوزه کاری خود را مطرح کردند و رئیس و اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ضمن بررسی موارد مطرحشده، پاسخها و راهنماییهای لازم را ارائه کردند.
این نشست با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه، افزایش آگاهی کارکنان نسبت به قوانین و مقررات و کمک به ارتقای سلامت و انضباط اداری در مجموعه آموزش و پرورش برگزار شد.
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