به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح این نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور در سطح کشور علاوه بر مدرسهسازی، انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی افزود: در سطح استان اردبیل ۱۵۰ مگاوات ناترازی انرژی وجود دارد که در همین مقدار پروژههای انرژی تجدیدپذیر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰درصد در حال اجرا هستند.
استاندار اردبیل بیان کرد: در سطح استان اردبیل ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرحله بررسی توسط مشاور بوده و ۵۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی است.
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