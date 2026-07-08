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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرستان انگوت آغاز شد

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرستان انگوت آغاز شد

اردبیل-استاندار اردبیل گفت: نیروگاه خورشیدی ۶مگاواتی شهرستان انگوت به ارزش ۳۵۰میلیارد تومان (ارزش روز ۴۵۰میلیارد تومان) که در طول یک‌ سال گذشته اجرا شده است، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح این نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور در سطح کشور علاوه بر مدرسه‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی افزود: در سطح استان اردبیل ۱۵۰ مگاوات ناترازی انرژی وجود دارد که در همین مقدار پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰درصد در حال اجرا هستند.

استاندار اردبیل بیان کرد: در سطح استان اردبیل ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرحله بررسی توسط مشاور بوده و ۵۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی است.

کد مطلب 6882407

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