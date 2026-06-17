فراخوان مسابقه عکاسی «روایت خیابان» در نوشهر منتشر شد

رحمان زمانی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه عکاسی «روایت خیابان» با محوریت مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
زمانی با اشاره به اهمیت ثبت آیینهای پرشور عزاداری در ایام محرم، اظهار داشت: این مسابقه با هدف به تصویر کشیدن جلوههای ناب و معنوی حضور مردم در سوگ سیدالشهدا (ع) و ثبت حماسه حسینی در بستر خیابانها و معابر شهری طراحی شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر افزود: عکاسان میتوانند با نگاه هنرمندانه خود، روایتهای ماندگاری از همدلی، ارادت و شور حسینی مردم را در قاب دوربین خود ثبت کنند و در این رقابت هنری شرکت کنند.
بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۵ تیر ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقمندان میتوانند جهت اطلاع از جزئیات بیشتر و نحوه ارسال آثار به روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر مراجعه کنند.
گفتنی است، این مسابقه با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان در حوزه عکاسی و نیز غنیتر شدن گنجینه تصویری از آیینهای مذهبی شهرستان نوشهر برگزار میشود.
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