مسابقه نقاشی و عکاسی «از مشک تا اشک» در رامیان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، طیبه رجنی، در نشست خبری با رسانه ها که عصر چهارشنبه برگزار شد، اظهارکرد: دومین مسابقه عکاسی و نقاشی از مشک تا اشک با موضوع فرهنگ عاشورایی، ثبت لحظات پرشور عزاداری، سنت ها، تعزیه و همایش شیرخوارگان حسینی درشهرستان رامیان برگزار می شود.

وی افزود: افراد بالای ۱۲ سال می توانند با حداکثر پنج اثر در ابعاد و سبک های مختلف در این مسابقات شرکت کنند، ضمن اینکه عکس‌های موبایلی نیز در این مسابقه پذیرفته می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان گفت: علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند به آدرس اینترنتی www.azmashktaashk.ir مراجعه کرده و یا به دبیرخانه این مسابقه، به نشانی دلندـ خیابان شهید دستغیب، انجمن هنرهای تجسمی ترنم، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار، ۱۴ آذر ماه است و مراسم اختتامیه این مسابقه نیز ۲۹ آذرماه درشهرستان رامیان برگزار می شود.

رجنی تأکیدکرد که تمامی شرکت کنندگان از سراسر استان می توانند به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های محل سکونت خود برای ارائه آثار مراجعه و ثبت نام کنند.

وی در پایان بااشاره به اهداء لوح تقدیر به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه، افزود: به ۶ اثر برگزیده و چهار اثر راه یافته به نمایشگاه در هر بخش لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهداء می شود.