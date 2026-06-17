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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن استان کرمانشاه در اجتماع شبانه

گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن استان کرمانشاه در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6863734

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