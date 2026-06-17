https://mehrnews.com/x3cmJd ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6863734 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن استان کرمانشاه در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند. دریافت 3 MB کد مطلب 6863734 کپی شد مطالب مرتبط طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
نظر شما