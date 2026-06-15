https://mehrnews.com/x3ckLF ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6861452 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱ صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم کرمانشاه صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول ماه محرم الحرام، همراه با عزاداری برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6861452 کپی شد مطالب مرتبط هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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