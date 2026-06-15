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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱

صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم

صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم

کرمانشاه صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول ماه محرم الحرام، همراه با عزاداری برگزار شد.

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کد مطلب 6861452

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