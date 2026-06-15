صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم

کرمانشاه صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول ماه محرم الحرام، همراه با عزاداری برگزار شد.