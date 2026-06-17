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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱

همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» در اجتماع شبانه

همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در پایان اجتماع شبانه، نماهنگ احساسی «ای غم شیرینم» را همخوانی کردند.

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کد مطلب 6863738

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