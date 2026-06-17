https://mehrnews.com/x3cmJj ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6863738 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در پایان اجتماع شبانه، نماهنگ احساسی «ای غم شیرینم» را همخوانی کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6863738 کپی شد مطالب مرتبط طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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