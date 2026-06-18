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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سوژه یک نماهنگ شد؛ ابرقدرت ایرانه

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سوژه یک نماهنگ شد؛ ابرقدرت ایرانه

«ابرقدرت ایرانه» عنوان یکی از تازه‌ترین نماهنگ‌های منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا است که بر اساس اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «ابر قدرت ایرانه» با شعر احسان رحیمیان و داود رحیمی به عنوان یکی از جدید ترین نماهنگ‌های منتشر شده در حوزه آثار ملی - میهنی توسط مرکز موسیقی مأوا و مجموعه «حریم» با صدای امیر برومند در دسترس بینندگان قرار گرفت.

در توضیح این نماهنگ که محوریت اصلی آن براساس اظهارات اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با این عنوان که «ابرقدرت بودن ایران یک شعار نیست؛ ما دو قدرت اتمی را شکست دادیم» آماده شده، آمده است: «پناهم خراسانه ... ابرقدرت ایرانه؛ بگذارید دنیا بداند که در جغرافیای ما، «ابر قدرت» معنای دیگری دارد. معنایی گره خورده به نامِ بلندِ ایران و ضمانتِ سلطانِ خراسان.»

امیر برومند طی روزهای گذشته از نماهنگ دیگری به نام «امت واحده» نیز رونمایی کرد.

کد مطلب 6863930
علیرضا سعیدی

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