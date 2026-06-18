اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سوژه یک نماهنگ شد؛ ابرقدرت ایرانه

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «ابر قدرت ایرانه» با شعر احسان رحیمیان و داود رحیمی به عنوان یکی از جدید ترین نماهنگ‌های منتشر شده در حوزه آثار ملی - میهنی توسط مرکز موسیقی مأوا و مجموعه «حریم» با صدای امیر برومند در دسترس بینندگان قرار گرفت.

در توضیح این نماهنگ که محوریت اصلی آن براساس اظهارات اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با این عنوان که «ابرقدرت بودن ایران یک شعار نیست؛ ما دو قدرت اتمی را شکست دادیم» آماده شده، آمده است: «پناهم خراسانه ... ابرقدرت ایرانه؛ بگذارید دنیا بداند که در جغرافیای ما، «ابر قدرت» معنای دیگری دارد. معنایی گره خورده به نامِ بلندِ ایران و ضمانتِ سلطانِ خراسان.»

امیر برومند طی روزهای گذشته از نماهنگ دیگری به نام «امت واحده» نیز رونمایی کرد.