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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۶

سارقان سیم و کابل برق در گناوه دستگیر شدند

سارقان سیم و کابل برق در گناوه دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی گناوه از دستگیری سه نفر سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۱۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر گناوه ،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مامورین با انجام اقدامات فنی و پلیسی و گشت زنی های محسوس و نامحسوس موفق شدند این باند سه نفره سارقان حرفه ای را شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گناوه با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۱۶ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند گفت: این سارقان حرفه ای پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6863749

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