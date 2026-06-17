سارقان سیم و کابل برق در گناوه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر گناوه ،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مامورین با انجام اقدامات فنی و پلیسی و گشت زنی های محسوس و نامحسوس موفق شدند این باند سه نفره سارقان حرفه ای را شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گناوه با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۱۶ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند گفت: این سارقان حرفه ای پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.