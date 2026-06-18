https://mehrnews.com/x3cmKx ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 6863798 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ شب سوم محرم و حضور پرشور مردم محلات در صد و نهمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو شب سوم محرم و حضور پرشور مردم محلات در صد و نهمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6863798 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و نهمین شب قرار عاشقی میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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