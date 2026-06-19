https://mehrnews.com/x3cn22 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ کد مطلب 6864459 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ ایستگاه صد و دهم مقاومت ساوجیها همزمان با شب چهارم محرم ساوه- در این ویدئو ایستگاه صد و دهم مقاومت ساوجیها همزمان با شب چهارم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6864459 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در شب صد و دهم بیعت با رهبری یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی شب سوم محرم و حضور پرشور مردم محلات در صد و نهمین شب مقاومت لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۰۸ رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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