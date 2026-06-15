احمد قره‌باغیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با جذب نیروی انسانی توضیحاتی داد و گفت: مجوز استخدامی برای جذب تعداد محدودی نیرو دریافت کرده‌ایم و ان‌شاءالله طی روزهای آینده فراخوان مربوط به آن منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سازمان انتقال خون افزود: پس از حضور وی در سازمان انتقال خون ایران و اهدای خون، ایشان از نزدیک در جریان شرایط سازمان و وضعیت همکاران ما قرار گرفتند. از این بابت از ایشان و همه همکاران قدردانی می‌کنم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تأکید کرد: سازمان انتقال خون از دهه ۱۳۶۰ برای بیماران تالاسمی بزرگسال خدماتی ارائه کرده است و وظیفه اصلی ما تأمین به‌موقع، کافی و ایمن خون و فرآورده‌های خونی برای بیماران تالاسمی و سایر بیماران نیازمند است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از خدمات درمانی این بیماران همچنان توسط سازمان انتقال خون ارائه می‌شود و امیدواریم با همکاری انجمن‌های مرتبط و مجموعه‌های درمانی، شرایط خدمت‌رسانی به این بیماران بیش از پیش بهبود یابد.

قره‌باغیان خاطرنشان کرد: در خصوص برخی مسائل درمانی و امکانات مراکز درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئول پاسخگویی هستند و مأموریت اصلی سازمان انتقال خون تأمین خون سالم و کافی برای بیماران است.