  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

فراخوان استخدام سازمان انتقال خون به زودی منتشر می‌شود

فراخوان استخدام سازمان انتقال خون به زودی منتشر می‌شود

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از دریافت مجوز استخدامی برای جذب تعداد محدودی نیرو خبر داد و گفت: فراخوان این استخدام‌ها در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

احمد قره‌باغیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با جذب نیروی انسانی توضیحاتی داد و گفت: مجوز استخدامی برای جذب تعداد محدودی نیرو دریافت کرده‌ایم و ان‌شاءالله طی روزهای آینده فراخوان مربوط به آن منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سازمان انتقال خون افزود: پس از حضور وی در سازمان انتقال خون ایران و اهدای خون، ایشان از نزدیک در جریان شرایط سازمان و وضعیت همکاران ما قرار گرفتند. از این بابت از ایشان و همه همکاران قدردانی می‌کنم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تأکید کرد: سازمان انتقال خون از دهه ۱۳۶۰ برای بیماران تالاسمی بزرگسال خدماتی ارائه کرده است و وظیفه اصلی ما تأمین به‌موقع، کافی و ایمن خون و فرآورده‌های خونی برای بیماران تالاسمی و سایر بیماران نیازمند است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از خدمات درمانی این بیماران همچنان توسط سازمان انتقال خون ارائه می‌شود و امیدواریم با همکاری انجمن‌های مرتبط و مجموعه‌های درمانی، شرایط خدمت‌رسانی به این بیماران بیش از پیش بهبود یابد.

قره‌باغیان خاطرنشان کرد: در خصوص برخی مسائل درمانی و امکانات مراکز درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئول پاسخگویی هستند و مأموریت اصلی سازمان انتقال خون تأمین خون سالم و کافی برای بیماران است.

کد مطلب 6860044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها