کشف دپوی چوب قاچاق در کجور

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داودی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و تشدید گشت‌های شبانه یگان حفاظت منابع طبیعی، محل دپوی چوب‌های حاصل از قطع غیرمجاز در محدوده روستای کدیر شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این محل، مقادیری چوب جنگلی قاچاق را کشف و ضبط کرده و برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی منتقل کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور با بیان اینکه در این عملیات مخفیگاه مورد استفاده قاچاقچیان تخریب شد، تصریح کرد: هویت افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و به مرجع قضایی اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان در دستگاه قضایی در دست پیگیری است.