احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار داشت: طی امروز و فردا در نواحی مرزی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که احتمال افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد و شهروندان باید احتیاطهای لازم را به عمل آورند.
وی افزود: از فردا به تدریج روند افزایش دما آغاز شده و یک توده هوای گرم در سطح استان مستقر خواهد شد که تا اواسط هفته آینده تداوم دارد.
وی تصریح کرد: دمای روزانه را حدود ۴ تا ۶ درجه افزایش میدهد و هوای گرمی را برای روزهای پیشرو رقم خواهد زد.
نظر شما