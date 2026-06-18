  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۸

افزایش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما از فردا در ایلام

افزایش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما از فردا در ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از افزایش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما از فردا در ایلام خبر داد.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: طی امروز و فردا در نواحی مرزی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد و شهروندان باید احتیاط‌های لازم را به عمل آورند.

وی افزود: از فردا به تدریج روند افزایش دما آغاز شده و یک توده هوای گرم در سطح استان مستقر خواهد شد که تا اواسط هفته آینده تداوم دارد.

وی تصریح کرد: دمای روزانه را حدود ۴ تا ۶ درجه افزایش می‌دهد و هوای گرمی را برای روزهای پیش‌رو رقم خواهد زد.

کد مطلب 6863842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها