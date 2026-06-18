به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در آیین بهرهبرداری از نیروگاه برق دهلران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رمضان، حضور مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس را فرصتی برای شتاببخشی به توسعه استان خواند.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت مصوبات سفر هیئت دولت به استان ایلام اظهار داشت: این سفر ۵۳ مصوبه شامل ۵۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان و یک مصوبه اقتصادی با اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به همراه داشت که اجرای آنها نقشی راهبردی در تکمیل زیرساختهای حیاتی استان ایفا میکند
استاندار ایلام تحقق فراتر از انتظار منابع مالی را نشاندهنده اراده جدی دولت چهاردهم برای توجه به استانهای مرزی عنوان کرد و افزود: مهمترین راهبرد دولت در شرایط فعلی، مقابله با هجمههای دشمن برای ترویج ناامیدی از طریقِ به سرانجام رساندن طرحهای کلان عمرانی و اقتصادی است.
کرمی با تأکید بر تداوم حرکت جهادی برای آبادانی استان گفت: علیرغم همه چالشهای پیش رو، فرآیند اجرای پروژهها با قدرت و بدون وقفه در جریان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایستادگی و پیشرفت کشور در شرایط کنونی را مرهون چهار رکن اساسی دانست: رهبری هوشمندانه، اقتدار نیروهای مسلح، اتحاد و همدلی ملت، و پایکار بودن دولت. وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این همافزایی و در سایه فرامین مقام معظم رهبری، روند آبادانی و توسعه ایران اسلامی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
استاندار ایلام در پایان از تمامی متخصصان، مهندسان، سرمایهگذاران و اصحاب رسانهای که در مسیر پیشرفت و تبیین دستاوردهای استان نقشآفرینی میکنند، قدردانی کرد.
نظر شما