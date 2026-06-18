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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

نتانیاهو: اسرائیل به بند لبنان در توافق ایران و آمریکا پایبند نیست

نتانیاهو: اسرائیل به بند لبنان در توافق ایران و آمریکا پایبند نیست

مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم خود را به بند مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ملزم نمی‌داند و تا زمان خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم خود را به بند مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ملزم نمی‌داند.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری آمریکایی و به گفته مشاور نتانیاهو، او به ترامپ گفته است که نظامیان اسرائیلی تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

این خبر در حالی است که روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» گزارش داد که رژیم اسرائیل در تلاش است گفت‌وگوها با لبنان را تسریع کرده و همزمان با دستیابی آمریکا و ایران به یک توافق کامل، هرچه سریع‌تر به توافقی با بیروت دست یابد.

هدف تل آویو از دستیابی به توافق با دولت بیروت با میانجیگری آمریکا، خارج کردن مطالبه ایران مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان به‌ عنوان یکی از شروط توافق تهران و واشنگتن از دستور کار مذاکرات دو طرف خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته هنگام ترک کاخ ورسای در پاریس و پس از ضیافت شام با ماکرون به خبرنگاران گفت که تفاهم پایان جنگ با ایران را امضا کرده است.

کد مطلب 6863865

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