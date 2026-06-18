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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

۱۴۰ تیم امدادی برای پیشگیری از غرق‌شدگی در زاینده‌رود مستقر شدند

۱۴۰ تیم امدادی برای پیشگیری از غرق‌شدگی در زاینده‌رود مستقر شدند

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از استقرار ۱۴۰ تیم گشت، نظارت و امدادی در طول رودخانه زاینده‌رود و کانال‌های انتقال آب خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش دما و حضور گسترده شهروندان و گردشگران در روزهای پایانی هفته در مناطق طبیعی و مجاور منابع آبی، ۱۴۰ تیم گشت، نظارت و امدادی در مسیر رودخانه زاینده‌رود، کانال‌های انتقال آب، مخازن سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی مستقر شده‌اند.

وی ادامه داد: این تیم‌ها با مشارکت شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، میراب زاینده‌رود و هیئت غریق‌نجات در نقاط پرخطر مستقر می‌شوند تا از وقوع حوادث غرق‌شدگی جلوگیری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: کانال‌های انتقال آب به دلیل شدت جریان، شیب تند و لغزندگی دیواره‌ها و همچنین استخرهای کشاورزی به علت عمق زیاد، شیب دیواره و پوشش لغزنده ژئوممبران، مکان‌های ایمن و مناسبی برای شنا نیستند.

به گفته شیشه فروش، همچنین شدت جریان آب، ناپایداری بستر و سردی آب ناشی از ذوب برف‌های ارتفاعات، خطر غرق‌شدگی را در رودخانه‌ها به‌ویژه زاینده‌رود افزایش می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مفقود شدن یک کودک سه ساله در منطقه سامان، از آتش‌نشانی شهرداری‌ها، عوامل میراب و شرکت آب منطقه‌ای خواست همچنان جستجو برای یافتن این کودک را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: به تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، میراب زاینده‌رود، هلال‌احمر، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است تا با استقرار تیم‌های امدادی مجهز، گشت‌زنی مستمر و ارائه آموزش‌های ایمنی به شهروندان و گردشگران، اقدامات پیشگیرانه را تقویت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر لزوم نصب حفاظ، تابلوهای هشدار و طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهره‌برداران تحت نظارت جهاد کشاورزی و ایمن‌سازی استخرهای داخل باغات توسط مالکان تأکید کرد و گفت: والدین با مراقبت ویژه از کودکان، از ورود به آب رودخانه، کانال‌ها و استخرها خودداری کنند.

کد مطلب 6863868

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
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      سلام وقت بخیر ما پارسال سال ۱۴۰۴ آذر ماه رفتیم زاینده رود خشک بور اصلا تفریح حال نداد انگار مرده است یک روح بی‌جان بود از همان جا دعا کردیم خدا کند زاینده رود بهترین منطقه گردشگری وطبیعت گردی و تاریخی استان اصفهان هست دوباره جان بگیرد پر آب شود آقا و خانم محترم شنا بلد نیستین لطفا شنا نکنید همه جای اصفهان دیدنی و لذت بخش هست خصوصا نقش جهان و زاینده رود پس مقصر زاینده رود نیست دریا نیست شما شنا میکنید خلاصه واجب نیست شنا کنید همانطور تماشا کنید یک دنیا ارزش دارد خدا را شکر حافظ محیط زیست باشید

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